Ambra Angiolini porta "Il nodo" di Johnna Adams al teatro Modena

Una maestra a confronto con la madre di un bambino coinvolto in un episodio di bullismo. Dagli Stati Uniti una pièce di grande impatto emotivo che solleva profondi interrogativi: "Il nodo" di Johnna Adams va in scena al teatro Ivo Chiesa dal 9 al 13 febbraio 2022. Sul palco, Ambra Angiolini e Ludovica Modugno.

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per l’insegnante di una classe quinta elementare. La donna è tesa, evidentemente scossa da altri pensieri, ha la testa altrove. Forse è in attesa di una telefonata, che però non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo.

Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi. E la madre vuole a tutti i costi capire cosa è successo, il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore? Forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza. Ecco il nodo, ecco la questione su cui fare luce. Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile… E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà forse dare una risposta al dolore che attanaglia i due personaggi, allo smarrimento e al loro reciproco, soffocante senso di colpa.

Una regista di razza come Serena Sinigaglia guida due attrici di generazioni e percorsi diversi, come Ambra Angiolini e Ludovica Modugno a un incontro-scontro di grande forza teatrale. L’autrice del testo, l’americana Johnna Adams, è tra le voci più interessanti della nuova drammaturgia statunitense: già insignita di numerosi premi e riconoscimenti per il suo percorso autorale, Adams pubblica Il nodo nel 2012. Lo spettacolo debutta a Shepherdstown in Virginia e, successivamente, viene messo in scena da altre 40 produzioni americane, toccando numerose città tra cui New York, Philadelphia, Chicago, Dallas, Houston, Berkeley e Los Angeles. L’anno successivo, la commedia riceve una menzione speciale dalla Steinberg American Theatre Critics Association.

