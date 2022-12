Nodi e Intrecci: visita ai magnifici tappeti esposti ai Musei di Strada Nuova

Due mostre straordinarie, allestite in una cornice suggestiva come quella offerta dai Musei di Strada Nuova. Accompagnati dagli operatori dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, i partecipanti ammireranno gli straordinari tappeti persiani del XVI secolo presenti nella prima mostra, e contemporaneamente uno dei più importanti gruppi di tappeti safavidi, costituito dai “Sanguszko”.

Si tratta di una serie di splendide opere d’arte create nel periodo safavide, alla metà del XVI secolo, realizzati con la tecnica dell’annodatura, impiegando filati molto pregiati, questi meravigliosi tappeti sono caratterizzati da un’incredibile varietà di figurazioni di animali, angeli e musici, che alludono alle bellezze terrene e ultraterrene. Dei quattordici Sanguszko ancora esistenti, otto sono visibili nella suggestiva cornice del primo piano di Palazzo Rosso, mentre gli altri sei, per dare un quadro completo di questa tipologia, sono presentati sotto forma di riproduzioni. Al secondo piano dell’edificio, invece, il pubblico può ammirare altri quindici meravigliosi tappeti, tra i quali nove in originale e sei sotto forma di riproduzione, provenienti sia da Kerman, sia da altri centri di produzione persiani, come Tabriz o Mashhad.

Nella seconda mostra, allestita nelle sale della Tessilteca di Palazzo Bianco, si osserverà lo stretto rapporto e l’influenza che altre espressioni artistiche contemporanee, quali l’arte tessile e le arti del libro, hanno avuto sulla produzione di tappeti e l’interesse del grande Rubens per l’arte persiana, testimoniato da alcuni disegni e dai manufatti raffigurati nei suoi dipinti. Qui il pubblico può ammirare un’opera eccezionale, una miniatura persiana a soggetto biblico (Susanna e i Vecchioni), eseguita da un pittore persiano ispirato proprio da un modello di Rubens, testimonianza di un dialogo interculturale che ha coinvolto profondamente anche gli artisti che lavoravano nell’ambito dell’impero Safavide.

INFO

Le visite sono solo su prenotazione, durata 1,5 h.

Info: tel. +39 0102759185; mail biglietteriabookshop@comune.genova.it