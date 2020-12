Nocciola Day: i menu speciali a base di nocciola ligure nei ristoranti genovesi

La Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio e il Consorzio OD Una Montagna di Accoglienza nel Parco, insieme al Parco dell'Aveto organizzano la nona edizione del Nocciola Day, che anche quest’anno si articolerà su due giorni, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020.

Per l'occasione, la nocciola misto Chiavari, specialità della nostra regione, sarà protagonista di moltissimi piatti e prelibatezze tutte da gustare.

Gli obiettivi fondamentali che si sono dati gli organizzatori sono due: lanciare un messaggio forte e chiaro circa la necessità di salvaguardare e valorizzare un prodotto così importante per le nostre Valli, e permettere a quante più persone possibili di assaporare la Nocciola Misto Chiavari, scoprire il suo gusto unico e i diversi utilizzi che se ne possono fare in cucina. Insomma, riuscire a soddisfare tutti i palati.

Sabato 12 dicembre: la conferenza

Sabato 12 dicembre alle 14,30 si terrà la conferenza stampa riservata ai giornalisti nella sala consiliare del comune di Mezzanego, con rappresentanti della Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio, del Consorzio OD Una Montagna di Accoglienza nel Parco, del Parco dell'Aveto e dei Comuni di Mezzanego, Borzonasca, San Colombano, Ne e Chiavari.

La conferenza sarà chiusa al pubblico, che potrà comunque seguire la diretta sulle pagine: @nocciolamistochiavarivallideltigullio e @ValliParcoAveto.

Domenica 13 dicembre: i menu a tema

Domenica 13 dicembre molti ristoranti in provincia di Genova offriranno un menu speciale con, come protagonista, la nocciola misto Chiavari.

Si va dai classici dolci a base di nocciola ai pansotti nocciole e crema di zola, passando per le trenette di nocciole con pesto e cavolo navone, stinco in crosta d'erbe e nocciole con crema di patate, stoccafisso bollito alle nocciole, e tanto altro. I menu e i ristoranti sono consultabili negli allegati in fondo all'articolo.