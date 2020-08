“Niuiòrc Niuiòrc”, one-man show di Francesco Foti

Il Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro presenta, domani giovedì 6 agosto, uno degli appuntamenti più attesi, “Niuiòrc Niuiòrc”, autentico one-man show di Francesco Foti. Attore noto al grande pubblico per i suoi trascorsi televisivi - anche recentissimi: è tra i protagonisti della serie tv "Il Cacciatore" trasmessa su Rai 2 dal 2018 -, e una lunga esperienza nel cabaret, dai Cavalli Marci a Colorado Café, e nel cinema, dove ha lavorato con registi del calibro di Tornatore, Faenza e Piccioni. Foti, però, è anche solido interprete teatrale, dove ha recitato, tra le altre, in opere di Shakespeare, Checov e Pirandello.

La stessa eccezionale versatilità che ritroviamo in questo spettacolo, nel quale il protagonista si perde per le strade di New York, nei locali e nei parchi di Manhattan, per poi ritrovarsi seguendo il filo di un racconto ritmato, divertente, tenero, e mai scontato. La vicenda è costruita come una sequenza di sketch, nel senso letterale di schizzi, ritratti della quotidiana urbanità, fatta dell’abbondante e multiforme materia umana che si riversa sui marciapiedi newyorkesi. Quelli che popolano Niuiòrc Niuiòrc sono personaggi al limite del surreale, vicini al fumetto e al tempo stesso profondamente umani e "normali" nella loro peculiarità.

Venerdì 7 agosto si resta dall'altra parte dell'oceano ma viaggiando a ritroso di qualche secolo, fino all'epoca dei Conquistadores: “Come una lingua di fuoco” è il racconto dell'invasione dell'attuale Messico nelle parole dei vinti, gli indigeni Aztechi. Ai loro occhi, gli occupanti spagnoli sono come "extraterrestri" di fronte ai quali si ritrovano del tutto impotenti: le "trombe di fuoco" dell'esercito invasore annientano gli archi e le frecce, e Montezuma diventa l'eroe tragico dell'intera vicenda: non riesce a capire, non sa decidere se resistere o fuggire; gioca a nascondino con il nemico fino a che questi non piomba nel suo palazzo splendente d'oro per saccheggiarlo. Il re verrà prima ossequiato, poi imprigionato, infine ucciso.

Lo spettacolo è firmato dall' Ensemble Phonodrama: Andrea Nicolini recita un monologo basato sul Codice Fiorentino di Fray Bernardino de Sahagùn e altri testi storici del periodo della Conquista; Gianluca Nicolini, al flauto, e Fabrizio Giudice, alla chitarra, lo accompagnano eseguendo musiche di Leo Brower, Roberto Sierra, Carlos Chavez, Heitor Villa Lobos, Joaquin Rodrigo, Alexandre Yague, Jacques Ibert, Jacques Castérède, Franco Margola.

Lo spettacolo costituisce anche la tappa di agosto del 26esimo Festival Internazionale di Poesia di Genova diretto da Claudio Pozzani. Festival che, in un’edizione 2020 molto particolare, è stato tra i primi eventi culturali in Europa a ripartire col pubblico il 16 giugno scorso. La manifestazione, che da tradizione ha sempre caratterizzato le prime settimane di giugno, per quest’anno è stata suddivisa in quattro tappe tra giugno, luglio, agosto e settembre. Proprio dall’1 all’8 settembre, nel quartier generale del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, ci sarà il gran finale con ospiti di grande livello: su tutti il ritorno a Genova di Wole Soyinka, Premio Nobel per la letteratura nel 1986. Altro nome di spicco quello di Alessandro Haber, in uno spettacolo dedicato al centenario della nascita di Charles Bukowski. Info e aggiornamenti su parolespalancate.it e sulla pagina Facebook "Parole Spalancate".

Tornando al Festival in una notte d'estate, sabato 8 agosto la replica di “Quattro passi nel varietà” con gli attori di Lunaria Andrea Benfante, Paolo Drago e Vittorio Ristagno alle prese con un percorso, incompleto e imperfetto, nel teatro leggero italiano del '900, attraverso autori e testi che hanno fatto epoca nella cultura e nel costume del nostro paese, da Ettore Petrolini a Gigi Proietti.

Giovedì 6 agosto

NIUIÒRC NIUIÒRC Il primo, mitico viaggio da solo: New York di e con Francesco Foti

Un viaggio che ogni ragazzo sogna di fare. Ma cosa succede se questo ragazzo ha quarant’anni? Un quarantenne che vorrebbe essere maturo e potrebbe essere un bambino. Una New York che vorrebbe essere un mito e potrebbe essere un equivoco. Un viaggio che vorrebbe essere un sogno e potrebbe essere un incubo.

Venerdì 7 agosto

COME UNA LINGUA DI FUOCO L’invasione del Messico con le parole dei vinti

testo tratto dal Codice Fiorentino di Fray Bernardino de Sahagùn

con Andrea Nicolini attore Gianluca Nicolini flauto Fabrizio Giudice chitarra

Ensemble Phonodrama Genova in collaborazione con Parole Spalancate - Festival Internazionale di Poesia Genova

1517. I Conquistadores arrivano in Messico. Come un elemento estraneo, penetrando in un corpo umano sano può infettarlo fino a ucciderlo, così gli "extraterrestri" spagnoli segnano la fine del popolo azteco. Il narratore, indigeno, descrive gli eventi: dai presagi funesti al sanguinoso giorno dell'ultima strage.

Sabato 8 agosto

QUATTRO PASSI NEL VARIETÀ

(da Petrolini a Proietti)

con Andrea Benfante Paolo Drago Vittorio Ristagno

Lunaria Teatro Genova

Lazzi scherzi inezie stupidaggini freddure, cose serie oppur facezie... nel teatro leggero italiano del ‘900. Un percorso incompleto e imperfetto nel teatro leggero italiano attraverso autori e testi che hanno fatto epoca nella cultura e nel costume italiano.

