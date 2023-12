Al Teatro Govi arriva “Niente”, un musical che racconta di vite dimenticate

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta “Niente. Un musical”, in scena sabato 9 dicembre alle ore 21. Da un’idea di Marco Marini e Andrea Anzaldi nasce un musical che racconta di vite dimenticate, di storie che non fanno clamore, di voci che non fanno rumore, se non nell’anima di chi le ascolta.

Parliamo di sette storie vere, nullatenenti che non hanno Niente. E proprio questo è il titolo dell’opera. Ma, come spesso accade, proprio laddove crediamo di non vedere nulla, ritroviamo noi stessi e dove abbiamo paura di guardare, c’è quello che dovremmo vedere.

Uno spettacolo interamente cantato, nell’ottica di un’opera moderna. I protagonisti trascinano lo spettatore in un mondo fatto di contrasti, ingiustizia, amicizia, speranza e contro ogni pronostico, vita. Alimentato dalle loro storie, vere, dal loro vissuto. E lo fanno senza troppa autocommiserazione, affidandosi alla potenza della verità, utilizzando un linguaggio diretto, disarmante, in grado di abbattere quella parete di indifferenza che purtroppo spesso ci caratterizza, attraverso la sola musica. E basta.

Biglietti € 18 disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Info

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.com