New York Ska Jazz Ensemble al Goa Boa Festival ai Giardini Luzzati

Lunedì 18 luglio a partire dalle ore 19 il palco del Goa Boa Festival ai Giardini Luzzati vivrà una grande serata live con New York Ska Jazz Ensemble, una band fenomenale in studio e soprattutto dal vivo, sia con le riprese di classici jazz che con le proprie composizioni.

Da quando ha dato origine allo stile e al nome del genere ska-jazz nel 1994, il gruppo, guidato dal fondatore Rock Steady Freddie, ha pubblicato quattordici CD fino ad oggi. Fortemente impegnati in tournée e nel portare la loro musica a persone di tutto il mondo, i

mondo, i NYSJE hanno effettuato oltre 70 tournée in Europa e continuano a suonare regolarmente in Europa, Canada, Stati Uniti, Messico, Caraibi e Sud America. Le registrazioni e le esibizioni dei NYSJE hanno raccolto il plauso della critica per la loro alta

energia, per gli originali creativi, per le cinetiche interpretazioni ska di standard jazz e per il loro potente mix di dance hall, dance hall e jazz.

Tra le più importanti performance si ricordano: il Festival Jazz del Mare del Nord, il Festival Jazz di Montreal, il Festival de Musique del Quebec, Musiques en Ete (Ginevra) e il Bob Marley Reggae Festival (con gli Israel Vibration) Reggae Festival (con Israel Vibration e Sister Carol), il Discover e il Bell Atlantic Jazz Festival negli Stati Uniti e molti altri festival.

Entrati nel loro 29° anno di attività, i NYSJE non mostrano alcun segno di rallentamento, con un nuovo disco in studio, Break Thru, e una lunga serie di concerti in lungo e in largo per il pianeta.

