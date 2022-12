New Machine art band live al Record Runners di Genova

Sabato 10 dicembre 2022, per la serata "Musica d'Autore", New Machine art band in concerto a Genova presso Record Runners in via Fiasella 82 R. Presenteremo le nostre composizioni. È severamente vietato "stare fermi" dunque in alto i cuori, le mani, anche i piedi! Sara' possibile cenare anche dentro il locale.

Ingresso ore 19

Inizio concerto ore 22

Prenotazioni tavolo con cena allo 010 8600316

Stay in rock!