Amo la neve! I Love Aiona: orizzonti infiniti… ciaspolando

Luce e tepore sono le peculiarità del clima delle zone costiere, basta però salire di quota perché vada in scena un paesaggio diverso, spettacolare, estremo. L’amore per l’Aiona è il nostro punto di partenza, da qui inizia il nostro cammino verso una montagna vera, verso quello straordinario balcone panoramico che si chiama Alta Via dei Monti Liguri, con colpi d'occhio su orizzonti bianchi che d’estate non si riescono nemmeno a immaginare.

• Possibilità di condivisione del viaggio.

• Tipologia itinerario: percorso sulla neve con le ciaspole

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata sul link

L’ITINERARIO

L’itinerario inizia dalle Casermette del Penna e sale al Passo dell’Incisa, lungo una bella pista forestale con la neve battuta per lo sci di fondo. Al ritmo lento del camminare attraverseremo terreni a tratti aspri e rocciosi, l’ampia brughiera, le stupende faggete ed abetaie della Foresta Demaniale delle Lame, dove si aprono suggestive nicchie biologiche come laghetti e cordate moreniche risalenti all’ultima glaciazione.

L’Alta Via dei Monti Liguri ci accompagnerà per buona parte del percorso, dal Passo della Spingarda saliremo sull’altopiano del Monte Aiona, con belle belle vedute sul vicino monte Penna, il Maggiorasca, le Alpi Apuane, le isole dell’arcipelago toscano e il sottostante lago di Giacopiane.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, noleggio eventuale delle ciaspole

• Appuntamento ore 10:00 presso il parcheggio vicino al Rifugio Casermette del Penna.

• Rientro fine escursione previsto per le 16:30 – 17:00 circa.

• Pranzo al sacco

• Dislivello: + - 500 metri

• Lunghezza del percorso: 12 chilometri

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: vista la stagione sono necessari capi caldi, scarponi invernali, bastoncini e ciaspole. Consigliati: ramponcini, ghette.