Nervi Saldi, trampolieri e animazione per i più piccoli per le vie del quartiere

Esibizioni di acrobati ballerini sui trampoli, mascotte e animazione per i più piccoli. Sono gli ingredienti di Nervi Saldi, l'evento che si terrà giovedì 18 luglio dalle 21 alle 23.30.

A seguito dell'interdizione al transito veicolare di alcune vie di Nervi, dalle ore 19 a fine servizio, le linee 515, 516, 517 e t516 di Amt modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 515

La linea effettuerà servizio sul seguente percorso circolare: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di largo Pesce, proseguiranno per via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli, inversione di marcia, via Gianelli, via Murcarolo, via Oberdan, largo Pesce dove effettueranno capolinea provvisorio.

Linea 516

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di largo Pesce, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, proseguiranno poi per via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 517

Direzione Capolungo: i bus, giunti in via Oberdan, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, proseguiranno poi per via Somma, via Sant’Ilario, largo Bassanite, via Casotti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Nervi: percorso regolare.

Linea taxibus t516

Direzione Sant'Ilario: i taxi, in partenza dal capolinea di largo Pesce, raggiungeranno la rampa di accesso a via Somma, proseguiranno poi per via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso; le fermate Oberdan 2, Oberdan 4, Pittaluga, Bassanite e Sant’Ilario 1 monte, saranno sospese. Direzione ponente: percorso regolare.