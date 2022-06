I maggiori teatri d'opera ucraini al Nervi Music Ballet Festival con Giselle

Prezzo non disponibile

I corpi di ballo dei maggiori teatri d'opera ucraini daranno vita a uno dei capolavori del balletto romantico al Nervi Music Ballet Festival 2022. Appuntamento domenica 3 luglio ai Parchi di Nervi - Villa Grimaldi Fassio con Giselle, l'opera scritta da Théophile Gautier e musicata da Adolphe-Charles Adams.

Protagonisti le compagnie dei teatri di Kiev, Odessa, Kharkiv e Lviv, solisti le étoile Karyna Shatkovskaya (Giselle) e Yan Vana (Albrecht). La storia si ispira alla leggenda slava delle Villi, fanciulle morte prima delle nozze e destinate a vagare nei boschi in cerca di vendetta. Scritta nel 1841 ispirandosi alla celebre ballerina Carlotta Grisi, l'opera fu rappresentata in forma originale per l'ultima volta nel 1868 all'Opéra National de Paris, prima che Marius Petipa, fratello di Lucien Petipa, il primo interprete del balletto, ne rivedesse la coreografia conferendo effetti spettacolari nelle scene corali e virtuosismi alle parti solistiche.

Il I atto si svolge in un villaggio della Renania. Albrecht, il principe di Slesia, si innamora della giovane e leggiadra Giselle, e travestito da popolano la inganna convincendola ad accettare la sua corte. L’inganno però viene svelato durante una battuta di caccia cui partecipano anche Bathilde, promessa sposa del principe Albrecht, e Hilarion, guardiacaccia geloso di Giselle. Scoperto il tradimento, la fanciulla impazzisce e muore.

Nel II atto entrano in scena le Villi, presenze soprannaturali e vendicative che tormentano Hilarion e lo costringono a danzare fino alla morte. La regina delle Villi, Myrtha, vorrebbe costringere anche Albrecht alla stessa fine, ma Giselle interviene a sua difesa, danzando con lui e proteggendolo per tutta la notte, fino a che al mattino, quando Albrecht è allo stremo delle forze, le Villi svaniscono. Il principe viene quindi salvato dall’amore di Giselle, il cui spirito trova finalmente la pace.

Biglietti online su Vivaticket o alla biglietteria del Teatro Carlo Felice, per ulteriori informazioni visitare il sito https://nervimusicballetfestival.it/biglietti/