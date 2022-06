Nervi Music Ballet Festival 2022, tanti eventi in programma con Bolle, Abbagnato, Ermal Meta

Ai Parchi di Nervi torna il Music Ballet Festival, un mese di eventi dedicati a danza, teatro e musica con alcuni ospiti eccezionali pronti ad animare l'estate genovese. La straordinaria location dello spazio antistante a Villa Grimaldi garantisce un'atmosfera suggestiva in grado di impreziosire lo spettacolo regalando emozioni uniche.

Un programma da non perdere, in un'edizione che rappresenta anche il ritorno alla normalità dopo le tante restrizioni dovute al covid. Si parte domenica 26 giugno, con l'esclusiva italiana dello Stars of today meet the stars of tomorrow, il gala dello Youth America Grand Prix che propone i grandi danzatori di oggi insieme alle giovani promesse.

Venerdì 1° luglio si passa al concerto con Ritratti americani, un omaggio al repertorio sinfonico di George Gershwin e Leonard Bernstein con Wayne Marshall alla testa dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice. Domenica 3 luglio entrano in scena i corpi di ballo dei maggiori teatri d'opera ucraini con Giselle: protagonisti le étoile Karyna Shatkovskaya e Yan Vana.

Arriva il momento del pop mercoledì 6 luglio, con la prima data del tour nazionale estivo di Ermal Meta. Venerdì 8 luglio unica data italia per la Carmen, il cui mito rivivrà nell'iconico spettacolo di Antonio Gades e Carlos Saura. Domenica 10 luglio salgono sul palco Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi, interpreti della celebre commedia di Niccolò Bacigalupo I maneggi per maritare una figlia, resa immortale da Gilberto Govi.

Si torna alla danza giovedì 14 luglio con Cuba Vibra!, il travolgente spettacolo della compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba, in scena per la prima volta in Italia e in unica data italiana al Nervi Music Ballet Festival. Le Stagioni di Antonio Vivaldi rivivranno venerdì 15 luglio nell'omaggio di Max Richter e Astor Piazzolla: Aram Khacheh dirige I Pomeriggi Musicali, violino solista Gennaro Cardaropoli.

Sabato 16 luglio in scena la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, che con Agenda Concert 2030 mette in musica i temi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati dal programma di azione dell'Onu. Unica data italiana, martedì 19 luglio, anche per il Béjart Ballet Lausanne, che celebra l'arte del suo fondatore, Maurice Béjart, e del suo direttore artistico, Gil Roman.

Si vira verso il sacro con lo Stabat Mater di Antonin Dvorak, in programma mercoledì 20 luglio, nell'interpretazione del Coro del Teatro Caro Felice diretto da Claudio Marino Moretti. Giovedì 21 luglio Gianmarco Carroccia racconta l'opera del duo Battisti-Mogol attraverso l'intenso concerto-racconto Emozioni, con la partecipazione dello stesso Mogol.

Sabato 23 luglio sarà la volta di Eleonora Abbagnato protagonista in Giulietta, un omaggio al personaggio shakespeariano che ha fatto sognare generazioni di ballerine. Sonorità jazz e ritmi brasiliani in bilico tra interpretazione e improvvisazione saranno invece il tema di domenica 24 luglio, con il trio jazz formato da John Patitucci, Rogerio Boccato e Yotam Silberstein.

Altro spettacolo ospite mercoledì 27 luglio: sarà la grande serata di Roberto Bolle and Friends, il gala per la prima volta in scena al Nervi Music Ballet Festival. Evento speciale prodotto da Artedanza Srl in collaborazione con il Teatro Carlo Felice.

Il festival chiuderà i battenti venerdì 29 luglio con il concerto Nuovi Mondi, eseguito dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Fabio Luisi, al pianoforte Massimiliano Damerini.

Per informazioni:

info@nervimusicballetfestival.it/

Sito ufficiale: nervimusicballetfestival.it