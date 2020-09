A Nervi 3 serate con apericena sul mare e musica live degli studenti dei licei genovesi

Da martedì 8 a giovedì 10 settembre 2020, sulla terrazza sul mare del Collegio Emiliani di Nervi, è in programma l'evento Genova Vision Endless Summer organizzato dall’associazione di promozione sociale GV Network: tre serate di musica dal vivo pensati per ragazzi e famiglie con apericena e vista sul mare, che si svolgeranno in totale rispetto di tutte le norme anti-Covid19.

Le serate nascono come spin off dell'evento Genoa Vision, evento che da diversi anni porta i talenti delle scuole superiori genovesi sul palco del Carlo Felice. «Grazie al grande successo delle serate di luglio #gvmeansfamily, collaterali al Festival Internazionale di Nervi, in cui si sono esibiti diversi artisti provenienti dalle scuole genovesi – spiega Matteo Altamura, presidente di GV Network – abbiamo voluto organizzare un altro evento in grande stile per la fine di un’estate che è stata per tutti un po’ particolare. Abbiamo ancora voglia di divertirci e di far divertire, sempre nel rispetto tutte le norme di sicurezza».

Obiettivo dell'associazione organizzatrice, GV Network, è quello di promuovere i giovani talenti locali e di accompagnarli verso un'autonomia e affermazione nell’ambito musicale, grazie all’organizzazione di eventi e di concerti in diverse location cittadine.

Moltissimi sono i giovani talenti che si esibiranno nel corso delle tre serate, che spazieranno tra diversi generi, dal pop al rock e dal blues al punk. Le serate inizieranno alle 19.30 con la possibilità di fare apericena e di godersi i concerti sorseggiando un cocktail sul mare. L’ingresso alla serata e ai concerti è gratuito fino a esaurimento posti: al fine di garantire il corretto distanziamento all’interno della location gli ingressi sono limitati, perciò il pubblico avrà la possibilità di monitorare in ogni momento il numero di accessi disponibili al link https://gvnetwork.it/. L’apericena è invece a pagamento (15 euro) con prenotazione obbligatoria, scrivendo un messaggio alla pagina Facebook “Genoavision” oppure chiamando o mandando un messaggio whatsapp al numero 3464903545.

Nella serata di martedì 8 settembre saliranno sul palco Alessandro Barbano, Lara Simcich, Girasoli, Alice Medici, Scooch Over, Sara Frattini e B&B. Mercoledì 9 settembre si esibiranno Silvia Bet, Ilaria Scano, Sherry, Giulia Costa, Toast, Aurora Schiavi e ICOE. Infine, giovedì 10 settembre, sarà la serata di Beatrice Pincin, Rebecca Bruni, Elisabetta Canu, Nicole Panzironi, Stefano D'Angelo, Martina Paoletti, Eleonora Gelli e Raw Band.