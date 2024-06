Torna a Genova “Neon Brush”, il laboratorio di pittura al buio

Prezzo non disponibile

L'estate si accende con “Neon Brush”, l'esperienza firmata Fever che permette di scatenare la creatività in un laboratorio di pittura al buio. L'evento torna a Genova da venerdì 14 a domenica 16 giugno all'Ostello Bello di via Balbi (14 giugno alle ore 18:30 e alle ore 20:45, 15 giugno alle ore 14, alle ore 16:15, alle ore 18:45 e alle ore 21, 16 giugno alle ore 14 e alle ore 16:15).

Neon Brush invita i partecipanti in un ambiente semi oscuro, illuminato al neon, per esplorare fantasia e immaginazione attraverso una serie di schizzi e pennellate fluorescenti. Durante il laboratorio di pittura, la cui durata sarà di circa 90 minuti, i visitatori potranno dare sfogo alla loro creatività per realizzare un proprio capolavoro, imparando, al contempo, diverse tecniche di pittura con l'aiuto di un host. Un drink è compreso nel biglietto d'ingresso. Al termine dell'esperienza, i partecipanti potranno portare a casa la propria creazione.

