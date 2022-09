Nel Parco del Beigua appuntamento con l’open day di Caseifici agricoli al Lavagè

È forse la prima volta che un Parco partecipa all’Open Day Caseifici agricoli, l’evento nazionale dedicato al formaggio, giunto alla V edizione. Un’occasione importante, che si inserisce nel percorso iniziato con il progetto Interreg CamBioVIA, che in questi ultimi anni ha visto il Parco del Beigua impegnato in azioni di supporto della filiera del latte locale e di promozione dei suoi prodotti. Perché la tutela e la conservazione della biodiversità del nostro territorio sono assicurate anche dalla cura e dal presidio che tante piccole aziende agricole portano avanti con convinzione, passione e sacrificio.

Da sabato 10 a domenica 11 settembre l’azienda agricola Lavagè di Rossiglione accoglierà nelle proprie stalle visitatori curiosi e gourmet per conoscere le protagoniste principali di questa storia, le “ragazze” che ogni giorno producono latte di alta qualità, una tela bianca e fluida da cui Mirella trae l’ispirazione per creare i suoi formaggi. E se ogni “ragazza” ha un nome e una personalità ben definita, così è anche per il formaggio: nomi legati alla tradizione e al territorio, che suggeriscono profumi, affinamenti e stagionature diverse, da scoprire un boccone dopo l’altro.

Siamo a due passi dalla Val Gargassa, lo spettacolare canyon nel Beigua Geopark. Proprio per legare inscindibilmente il prodotto al territorio, Lavagè ha scelto il Parco come compagno in questo viaggio-degustazione che dalla stalla ci porterà a tavola, valorizzando anche l’aspetto della biodiversità con un laboratorio esperienziale sui segreti dell’apicoltura.

Il programma prevede visita alla stalla e degustazione finale (€ 10,00 a persona), partecipazione gratuita al laboratorio esperienziale del Parco. Prenotazione obbligatoria contattando l’az. agricola Lavagè (tel./whatsapp 347 307 0662) scegliendo uno dei turni disponibili fino a esaurimento dei posti:

Sabato 10 settembre

Dalle ore 10 alle ore 13 circa

Dalle ore 15 alle ore 18 circa

Domenica 11 settembre

Dalle ore 10 alle ore 13 circa

Dalle ore 15 alle ore 18 circa