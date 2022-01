"Dizionario Balasso": Natalino Balasso al Politeama

Il 16 marzo 2022 è in arrivo al Politeama Genovese Natalino Balasso con "Dizionario Balasso (colpi di tag)". Appuntamento alle ore 21. Biglietti da 22 a 27 euro più prevendita.

Il "Dizionario Balasso" è un corollario al precedente monologo, "Velodimaya", sulla nostra comprensione del mondo. C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che verrà consultato col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Ma non si cercheranno le parole, saranno le parole a trovare le persone; il pubblico sarà chiamato a dare qualche indicazione, e a seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvviserà monologhi a partire dalla definizione del lemma.

Ogni concetto è una scatola chiusa di cui si legge solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perchè ci ostiniamo a tenerle chiuse, quelle scatole? È qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.