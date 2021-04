"I natali di Roma: la Roma dei Re": la conferenza dell'associazione Acropoli è online

"Natali di Roma 2021: la Roma dei re" va in onda in première sul canale YouTube dell'associazione Acropoli il 21 aprile alle 19.

Dopo aver conosciuto e approfondito la nascita di Roma, esattamente un anno fa, sempre sul canale YouTube dell'associazione, si proseguirà cronologicamente il racconto immergendoci nella Roma dell'età regia.

Da Romolo a Servio Tullio, si inizierà un viaggio nel tempo alla scoperta delle leggi, dei princìpi e dei riti che videro, attraverso periodi più o meno "felici", la formazione della nuova città.

Un modo diverso per omaggiare Roma e l'Italia intera, per ricordare la nascita della nostra "Città eterna" e contribuire ad alimentare la speranza di una vicina rinascita per il nostro Paese.

