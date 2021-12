Natale con i supereroi in via Rolando

Sabato 11 dicembre arriva "Natale con i super eroi" in via Rolando: l'evento, organizzato dal Civ Il Rolandone con il patrocinio del Comune, consiste in una giornata di divertimento per grandi e piccini, con tante attività.

Programma:

Incontra il tuo super eroe con Zena Heroes

Dalle 16 alle 17

Quiz game sui supereroi

Dalle 17 alle 18

Merenda di Natale

Dalle 16 alle 18

Giochi a premi

Dalle 15,30 alle 18,30

"Facciamo il sapone": laboratorio creativo a cura di Claudia Ferretti, autrice del libro "Sapone naturale" per bambini dai 9 anni, su prenotazione a esaurimento posti dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 18.

"Scopriamo insieme chi è (davvero) il lupo": lettura del libro "Chi è il lupo? Io!" di Valentina D'Amora, educatrice ambientale e laboratorio creativo per bambini dai 6 anni, dalle 15 alle 17,39.

"Viaggio sulla luna e ritorno", lettura del libro "Gaia e il popolo della luna" di Simone Morini e laboratorio creativo: materiale donato da "In farmacia" spazio sociale, dalle 15 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 18.

Durante tutto il giorno verranno venduti i biglitti delle lotterie per sostenere il Civ Il Rolandone che promuove attività del quartiere e la raccolta fondi per il progetto "Gioco inclusivo per il parco Angeli delle mura" promosso da "Zena Heroes"