Concerto di Natale alla Sala Sivori

Il Buon Natale 2020 di Circuito Cinema sarà in musica. Le sale Ariston, City, Corallo Odeon e Sivori sono chiuse, i proiettori sono spenti, ma la voglia di spettacolo non si può cancellare. Per stare vicini agli spettatori anche in questo 2020 così gravemente condizionato dall’emergenza sanitaria, le porte del Sivori si sono aperte a un gruppo di amici musicisti per un Concerto di Natale che sarà un omaggio al cinema. Il Concerto di Natale si potrà ascoltare gratuitamente dal 25 dicembre 2020 sulle pagine Facebook di Circuito e di Banca Carige, cliccando sull’immagine di avvio.

Ne sono protagonisti Romina Mognol (voce), Claudio de Mattei (basso), Daniele Rosace (pianoforte), Tony Marzocchi (percussioni), Fabio Francia (violino). Provenienti da differenti realtà musicali, dal cantautorato italiano alla musica classica, dal rock, funky&jazz, dalla musica Klezmer e yiddish, hanno selezionato cinque brani musicali con un collegamento stretto al cinema e li hanno eseguiti sul palco del Sivori, che ha così ripreso la sua antica identità di sala da concerto.

Realizzato anche grazie alla fondamentale collaborazione di Banca Carige, il Concerto segna l’avvio di una partnership con il principale istituto bancario della Liguria, un sostegno che nel corso del 2021 si concretizzerà nell’elaborazione di importanti progetti di cultura cinematografica, da mettere a disposizione della città coniugando tradizione e innovazione. Un binomio a cui si riconduce la sfida che, in un momento così difficile, ha unito in un comune intento il Gruppo Banca Carige a Circuito.

Un passato che si salda al presente con l’Intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni legato eseguito sulle immagini dell’Uscita dalle officine Lumière dei Fratelli Lumière, Over the Rainbow di Harold Arlen sulle immagini de Il mago di Oz di Victor Fleming, il successo di Frank Sinatra Fly me to the Moon citato in Wall Street di Oliver Stone e in Space Cowboys di Clint Eastwood, La leggenda del pianista sull’oceano, pluripremiata musica scritta da Ennio Morricone per l’omonimo film di Giuseppe Tornatore, per chiudere con Last Christmas di George Michael e degli Wham! celebrata dall’omonimo film di Paul Fieg. In questa occasione si sono così saldate le due anime originarie del Sivori: da una parte la musica, come dimostra l’intitolazione a Camillo Sivori, violinista allievo illustre di Niccolò Paganini; dall’altra il cinema con la proiezione dei primi film dei Fratelli Lumière avvenuta il 30 maggio 1896 per diffondere la conoscenza di un’invenzione che iniziava allora la sua lunga storia.

Sarà possibile vedere le esibizioni:

- sul canale Youtube di Circuito Cinema Genova

- sulla pagina Facebook di Circuito Cinema Genova