Natale a Santa Margherita, Portofino e Mezzanego: riapre il Santa Claus Village

Il Natale 2023 unisce la costa con l’entroterra per un Tigullio sempre più comprensoriale. Si chiama “Incanto del Natale 2023” l’iniziativa dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Mezzanego che, grazie anche al contributo di Regione Liguria, hanno realizzato un calendario condiviso di manifestazioni che animeranno le località dall’8 dicembre al 7 gennaio.

Fulcro della sinergia sarà il Santa Claus Village, il villaggio di Natale allestito ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure dal Civ "Costa dei Delfini” e nelle casette in legno ci sarà spazio per i prodotti della tradizione dei tre Comuni.

Il Santa Claus Village sarà inaugurato l’8 dicembre alle 18, taglio del nastro con accompagnamento musicale della Filarmonica C. Colombo. La cerimonia sarà preceduta dalla festa per l’accensione, in contemporanea degli alberi di Natale di Santa Margherita Ligure e Mezzanego (Portofino accenderà l’albero il giorno dopo) grazie al countdown in diretta su Radio Aldebaran. A Santa Margherita l'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 17. Già a partire dalle 15, distribuzione di dolci e cioccolata calda a cura del Comitato Festa della Primavera, a seguire intrattenimento musicale a cura di Limelight e del coro dei bambini diretto da Perla Porcù (in caso di maltempo queste iniziative verranno posticipate all’indomani, sabato 9 dicembre, alla stessa ora), l’animazione con mascotte natalizie e ancora, dalle 17:30, la musica suonata dalla filarmonica “Cristoforo Colombo”.

Fino al 7 gennaio al Santa Claus Village saranno attive le casetta del food, quelle dell’oggettistica e dei prodotti locali. Grandi e piccini potranno divertirsi con i laboratori organizzati nella Casetta degli Elfi, la grande baita del villaggio.

Sabato 9 dicembre al Village è in programma un laboratorio dal titolo “Versilia Creativa”, al pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30. Nella nuova piazzetta San Bernardo, a partire dalle 14:30, laboratori natalizi e, a seguire, merenda per bambini, offerta dall’Oreficeria Priolo di corso Matteotti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune. Sempre sabato 9, e anche domenica 10 dicembre, Mercatino di Natale, a cura del Comitato Genitori scuola Nozarego Basso, in piazza Caprera dalle 9 alle 17:30.

Fra i tanti appuntamenti in programma nei tre Comuni, da rimarcare la vigilia di Natale in Piazzetta a Portofino con una nevicata fuori stagione e l’animazione dei personaggi Disney e alla sera il concerto di Francesco Baccini (si potrà parcheggiare gratuitamente nel silos trale 16 e le 24); le suggestive Parate luminose tra cui il Carillon Vivente che inizierà il suo tour europeo proprio dalla Liguria partendo il 27 dicembre da Sanremo e passando per Santa Margherita Ligure e Portofino il 28 e 29 dicembre; e il Capodanno al Santa Claus Village con 2 dj set, musica dal vivo con il revival degli U’S Band e il divertimento di Giulia Musso.

«Da oltre dieci anni torna a Santa Margherita il Santa Claus Village, luogo dove si respira una suggestiva atmosfera natalizia - dichiara Augusto Sartori, Assessore al Turismo di Regione Liguria -. Sono molto felice che quest'anno, grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo pari a 1,5 milioni di euro attribuiti alla Liguria per la parte corrente, Santa Margherita Ligure insieme a Portofino e Mezzanego abbiano potuto organizzare una serie di eventi che sono certo richiameranno un gran numero di visitatori e turisti. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che, in un'ottica di una politica turistica portata avanti da Regione Liguria e che punta sempre più alla destagionalizzazione, anche i nostri borghi solitamente molto visitati d'estate, sanno essere attraenti anche al di fuori della stagione balneare».