La favola del Natale a Sampierdarena tra luna park, laboratori, zucchero filato e pop corn

Sabato 11 dicembre si accende la 'favola' del Natale a Sampierdarena con un evento che si terrà in via Carlo Rolando dalle 15 alle 19, organizzato in collaborazione con l'associazione Primi Passi e con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio Centro Ovest.

Nella strada si troveranno stand giochi e luna park, laboratori creativi, sfilata magica dei rappresentanti di Natale, animazione a tema, e poi zucchero filato e pop corn per tutti.