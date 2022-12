“Natale in Riviera” ad Arenzano: tutti gli eventi tra mercatini, laboratori e concerti

In Riviera è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia al Natale. E il miglior modo di aspettare le feste è goderne l’attesa in compagnia di favolose ambientazioni, musica, laboratori, eventi e concerti, teatro e mercatini. Per la prima volta Arenzano e Cogoleto festeggiano insieme il Natale con il calendario congiunto di eventi “Natale in Riviera”, che sottolinea una visione politica comune ed evita sovrapposizioni in un periodo così ricco di iniziative.

Ad Arenzano viene allestito il tradizionale Albero di Via Bocca, traboccante di luci, mentre le vie del Centro storico diventeranno un sottobosco natalizio con le ghirlande decorative e, ad illuminare scenograficamente Via Bocca e Piazza Gramsci, proiezioni artistiche con polvere di stelle e neve. Altra novità sarà l’apertura della Casetta di Babbo di Natale, dal 2 dicembre all’8 gennaio presso il Centro Polivalente Gino Strada che, con un allestimento delizioso e curato nei minimi dettagli, con renne, camino, schiaccianoci, un’elegante poltrona rossa e la classica posta di Babbo Natale, realizzerà il sogno di tanti bambini di varcare la soglia di un luogo magico.

L’8 dicembre Arenzano celebra l’evento “Aspettando Natale” per accompagnare in allegria l’attesa che precede l’accensione dell’Albero. Dalle 15:30 animazione della Piazzetta di Babbo Natale, spettacolo delle bolle, musica e focaccette e alle ore 17, il momento magico per tutti: l’accensione del magnifico abete di Via Bocca, con la partecipazione dalla Banda “A. Parodi Città di Arenzano”.

Doppio appuntamento il 10 e l’11 dicembre con i laboratori “Disegni e storie sotto l’albero”, curati da due giovani talenti dell’editoria per bambini, che porteranno storie da un mondo dolce e zuccheroso e ricreeranno insieme ai bambini un piccolo yeti, come amico da portarsi a casa (bambini accompagnati 6-10 anni, posti limitati su prenotazione). La Biblioteca civica G. Mazzini dedica un momento speciale per i bambini più piccoli: “Letture favolose natalizie” all’interno della Casetta di Babbo Natale, su prenotazione, oltre agli imperdibili pomeriggi in compagnia delle letture favolose in programma il 14 e 20 dicembre presso i locali della Biblioteca.

Il 17 dicembre, alle ore 15:30, non perdetevi in Via Bocca lo spettacolo rocambolesco e spassoso de “Il gatto dagli Stivali e Gli invasati” a cura del teatro dell’Erba Matta, che terminerà in una sarabanda di musica e danza. Alle ore 16 il Comune e l’Associazione Torre dei Saraceni celebrano la tradizione popolare tipicamente ligure del Confuoco, con il brindisi nella Sala del Consiglio comunale e la sfilata musicale alla Banda “A. Parodi”. Alle ore 21 musica e teatro, con il Concerto del Coro G.B. Chiossone presso la Parrocchia e lo spettacolo natalizio “Charles Dickens' a (one-man) Christmas Carol - Jud Charlton” al Teatro Il Sipario Strappato.

Per un regalino artigianale o per addobbare la casa in stile natalizio, il CIV Arenzano organizza il 18 dicembre, per tutto il centro storico, il Mercatino di Natale.

L’Accademia Musicale di Arenzano regala anche quest’anno un momento magico con i Canti sotto l’albero, grazie alle delicate note del Coro delle Voci Bianche (18 dicembre) e il tradizionale Concerto di fine anno (28 dicembre). Sempre in tema di arte e poesia, ma questa volta sul filo della magia, per festeggiare insieme ai bambini l’inizio delle vacanze natalizie, il 22 dicembre ci saranno le performance di giocoleria e clowneria per le piazzette del centro storico.

Finalmente torna il Capodanno in Via Bocca, quest’anno con un ospite amatissimo da tutti: il comico, imitatore geniale, cantautore e artista Fabrizio Casalino con il suo spettacolo: “Fin qui tutto bene” e a seguire, la musica degli Angels of Harlem che ci faranno iniziare il nuovo anno con la grinta del rock di ogni generazione.

Se è vero che la Befana tutte le feste si porta via, ad Arenzano si è organizzata la Festa della feste: uno spettacolo che ci trasporta in un mondo lontano, mescolando arte, fantasia e divertimento: “Il re magio Baldassare e il suo magico Olifante” a cura del Teatro delle Isole e Gunter Rieber.

Il programma, le informazioni su costi e prenotazioni, organizzatori e orari, si trovano sul sito arenzanoturismo.it e contattando il numero whatsapp di ArezanoTurismo 3313614223