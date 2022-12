Natale nel parco, fiabe e laboratori creativi a Villa Serra di Comago

Una breve passeggiata nel parco storico di Villa Serra, avvolti dai colori e dai profumi della natura in inverno, alla ricerca degli alberi che più sono legati alle tradizioni del Natale.

Insieme agli operatori dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, i giovani partecipanti raccoglieranno pigne e foglie che serviranno ad introdurre la fiaba di Natale dal titolo “ La muffola bianca”, tratta da una leggenda ucraina, che porterà la mente lontano con la fantasia, in un bosco innevato. Un tenero racconto che parla di differenze, condivisione, calore e magia.

Un divertente laboratorio creativo sarà l’occasione per riflettere sul senso del racconto, ma anche per dare vita ai diversi personaggi della storia, che i bambini, una volta a casa, potranno condividere al tavolo delle feste e saranno lo spunto per raccontare a tutta la famiglia la leggenda della muffola.

INFO

Prenotazione entro il giorno precedente l’attività scrivendo a edu@solidarietaelavoro.it