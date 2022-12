Natale in musica a Santo Stefano d'Aveto

Dopo due anni di emergenza sanitaria il Complesso Musicale di S. Stefano d’Aveto APS torna ad esibirsi nel periodo del Natale. All’interno della splendida cornice del Santuario N.S. di Guadalupe in S. Stefano d’Aveto, sabato 17 dicembre alle 21, il Coro Polifonico misto diretto dal M° Davide Pedrazzi presenta “Cori sotto l’albero”, ospite della serata il Coro CAI G. Mariotti di Parma diretto dalla M° Monica Lodesani. Una serata all’insegna dei canti di montagna, della musica corale, popolare, gospel e brani tipici natalizi. Un paio d’ore di serenità e di ascolto di buona musica con l’augurio che le note giungano a tutti e possano portare nei cuori di tutti un po’ di serenità.

Venerdì 30 dicembre alle 21 sarà la volta del Concerto degli auguri della Banda musicale, sempre all’interno del Santuario. Sarà l’occasione per poter ascoltare anche gli allievi della Scuola di formazione musicale, provenienti da tutta la Val d’Aveto, che si esibiranno durante la serata. La musica è il linguaggio universale per eccellenza, unisce grandi e piccini, e popoli provenienti da diverse culture; la Banda ci porterà in viaggio attraverso brani celebri, musica originale per banda, colonne sonore e musica della tradizione natalizia. Durante la serata saranno premiati i disegni natalizi dei bambini delle scuole che si trovano in mostra all’interno del Castello Malaspina Fieschi Doria.

L’atmosfera del Natale, grazie alle tante iniziative in essere in Val d’Aveto, è già nell’aria; una spolveratina di neve sta rendendo ancor più magico il momento, manca solo la musica che vi attende con questi due importanti appuntamenti.