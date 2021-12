Natale in musica, cantautori in concerto: spettacolo di canzoni e teatro

Appuntamento il 21 dicembre al teatro comunale di Sori con gli Zêna Singers per uno spettacolo di canzoni e teatro sulle musiche dei grandi cantautori.

I musicisti e gli attori degli Zêna Singers interpretano con raffinatezza alcune delle più belle canzoni dei cantautori italiani, dell’incredibile mondo poetico che la loro musica ci ha regalato e che mai come oggi ritorna con una di contenuti.

Una serata da non perdere in cui non potrete fare a meno di ricantare le canzoni che hanno segnato momenti particolari della vostra vita e, per i più giovani, un momento per conoscere ed apprezzare le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Trattasi di autori della grandezza di Bindi, Conte Dalla, De Andrè, Fossati, Lauzi, Paoli, Tenco.

Zêna Singers e' una storica Band di Genova tra le più autorevoli e rappresentative del cantautorato composta da 5 musicisti a cui si associano 4 attori. Nei concerti Live viene riproposto quel genere espressivo definito : “teatro/canzone”.

La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di parti inedite, conferendo al Teatro Canzone un carattere di assoluta originalità.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Luciano Barbarotta: tastiera e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso

Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

Ingresso a offerta libera senza prenotazione. Informazioni Flavia 3336390910