Un Natale di mattoncini: esposizione diffusa di Lego in via Cesarea

Un Natale di mattoncini, quello previsto in via Cesarea a Genova dal 4 al 24 dicembre 2021: si tratta di un'esposizione diffusa di opere originali realizzate con mattoncini Lego.

Saranno messe in mostra 18 opere per 18 negozi della strada, tra moc, set e diorami a tema natalizio. Si terranno anche laboratori per bambini sabato 4, sabato 11 e domenica 19 dicembre.

L'esposizione è a cura di LiguriaBricks, Afdl e Il Giardino di Cesarea.

Nella locandina allegata in fondo all'articolo, l'elenco dei negozi che ospitano la mostra.