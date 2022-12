Mercatini e concerti, le iniziative natalizie nel Medio Levante genovese

Prezzo non disponibile

Il Municipio VIII Genova Medio Levante presenta le iniziative in programma per le festività natalizie 2022, in collaborazione con Associazione Panathlon Genova Levante, Associazione Coro Brinella Odv, Civ Piazze e Vie del Corso, Trillargento Aps, Civ San Martino d'Albaro, Civ Arbà.

Si parte venerdì 2 dicembre con il concerto di beneficenza nella chiesa di Santa Maria del Prato, quindi domenica 4 dicembre concerto del Coro Brinella nel monastero di Santa Chiara, si prosegue giovedì 15 e venerdì 16 dicembre con i mercatini natalizi in piazza Paolo da Novi e piazza Savonarola. Infine, sabato 17 dicembre concerto di Natale con il coro polifonico Coremì, bancarelle a San Martino d'Albaro e concerti presso la chiesa dei Santi Nazario e Celso e San Francesco d'Albaro. Tutti gli eventi in dettaglio enlla locandina allegata.

L'albero di Natale verrà allestito e illuminato in piazza Rossetti.