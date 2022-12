"Natale a Genova", Babbo Natale aspetta i bambini

Reinas del Perú en Europa e Associazione AIHME, col patrocinio del Consolato del Perú a Genova, organizzano la seconda edizione di "Natale a Genova" domenica 18 dicembre alle ore 15 presso Pianeta Rosso in corso Perrone. Babbo Natale aspetta tutti i bambini e le loro letterine. In programma anche l'elezione del Principe e della Principessa di Natale, per bambini dai 4 ai 10 anni.

