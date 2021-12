Natale con il Fai all'abbazia di San Fruttuoso: messa, pandolce e vin brulè

Venerdì 24 dicembre 2021 alle ore 22.40 un battello della compagnia Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso di Camogli riservato ai partecipanti dell’evento salperà dal porticciolo di Camogli alla volta del borgo di San Fruttuoso dove, nella chiesa della millenaria abbazia, sarà celebrata da Padre Mario Pastorino, Parroco di San Fruttuoso, la messa con la partecipazione del coro “Voci d'Alpe” del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi. Al termine della cerimonia, sarà possibile visitare il monastero benedettino originario del X secolo che dal Cinquecento fu proprietà della famiglia Doria. Un brindisi augurale con vin brûlé, preparato dal Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure, sarà proposto agli ospiti nella piazzetta Doria Pamphilj e sarà accompagnato dalla degustazione del tradizionale pandolce di Natale dell'antica fabbrica di cioccolato Romeo Viganotti di Genova. Ai partecipanti sarà inoltre offerto un omaggio da parte di Helan cosmesi di laboratorio di Genova.

Con il Patrocinio del Comune di Camogli

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti:

https://fondoambiente.it/eventi/natale-a-san-fruttuoso

Per l'ingresso in Abbazia è richiesta la presentazione del Green Pass. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

All’interno dei luoghi di culto vigono disposizioni differenti rispetto alle istituzioni museali, pertanto potrebbe non essere garantito l’accesso in Chiesa a tutti i partecipanti all’evento.

In caso di condizioni meteo marine avverse l’evento sarà annullato.

Biglietti: iscritti Fai e bambini (6-14 anni): 12 euro; Intero: 15 euro. Entrambi gli ingressi non includono il costo del biglietto del battello.