Natale a Casa Brignole Sale. La storia di una gloriosa dinastia, fra commerci, lusso, potere e mecenatismo

Natale è, per eccellenza, la festa della famiglia. Per celebrare questa occasione, i Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propongono quattro differenti appuntamenti per approfondire la storia della famiglia Brignole Sale, attraverso la visita degli appartamenti da loro abitati nella preziosa cornice di Palazzo Rosso.

Osservando i ritratti che li vedono protagonisti, gli operatori culturali accenderanno i riflettori su diverse generazioni di una delle famiglie più ricche ed influenti di Genova, per un viaggio nel corso dei secoli a partire dai capostipiti, analizzando la storia familiare prima di Palazzo Rosso, per poi conoscere i successivi nobiluomini e nobildonne che via via hanno ereditato la proprietà del palazzo concludendo, infine, con Maria Brignole Sale duchessa di Galliera, l’ultima erede, che donò Palazzo Rosso alla città insieme alla sua eccezionale collezione di capolavori.

Gli appuntamenti nello specifico saranno:

• Sabato 2 dicembre: I Brignole-Sale prima di Palazzo Rosso: approfondimento su Antonio Brignole e Giulio Sale, considerati i capostipiti di questa illustre famiglia, e sui loro eredi, Gio Francesco ed Anton Giulio I, colui che pianificò la realizzazione di Palazzo Rosso.

• Sabato 9 dicembre: i Brignole Sale nella nuova residenza in Strada Nuova. Ridolfo e Gio Francesco I nella seconda metà del Seicento dotarono la famiglia di un lussuoso palazzo nella prestigiosa Strada Nuova. Ad ereditarne la proprietà sarà Anton Giulio II, figlio di Gio Francesco, accanto alla madre Maria Durazzo, figura chiave nel reggere le sorti della famiglia.

• Sabato 16 dicembre: I Brignole Sale tra il XVIII ed il XIX secolo. Palazzo Rosso poté vantare tra i suoi proprietari ben due Dogi: Giovanni Francesco II e Ridolfo, entrambi figli di Anton Giulio II. Non mancarono, inoltre, le donne forti come Anna Pieri, moglie di Anton Giulio III, nota come la “Regina Anna”.

• Sabato 23 dicembre: gli ultimi Brignole-Sale. Antonio Brignole, che si distinse in qualità di ministro di Casa Savoia e di sindaco di Genova, e che fu Il primo, inoltre, ad aprire le porte di Palazzo Rosso ai visitatori, e la figlia Maria Brignole Sale, sposa di Raffaele De Ferrari, duca di Galliera. Erede della coppia fu Filippo De Ferrari, colui che, insieme ai genitori, firmò la donazione di Palazzo Rosso alla città di Genova nel 1874.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Date: 2, 9, 16 e 23 dicembre, ore 15:30. Si prega di presentarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima, max 25 partecipanti. Durata approfondimento: 1 ora ca.

A conclusione della visita, i partecipanti potranno accedere liberamente ai Musei di Strada Nuova per una visita in autonomia.

Info e prenotazioni: tel. 0102759185; biglietteriabookshop@comune.genova.it