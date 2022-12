Natale e Capodanno con Migrantour Genova

Dicembre è il periodo dell’anno dove è bello stare insieme e dedicarsi del tempo. Le proposte Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono nate per condurvi in un "viaggio" sotto casa, accompagnati da cittadini di origine straniera, per conoscere i tanti volti della città, che ci svela nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo.

Venerdì 23 dicembre alle ore 15 appuntamento con “La tradizione del Natale nel mondo. Ricette, usi e tradizioni lontane”. La passeggiata, oltre a mostrarci le vie del centro storico, sarà focalizzata sulle tradizioni del Natale nei Paesi di provenienza delle nostre accompagnatrici.

Lunedì 2 gennaio, sempre alle ore 15, accogliamo il 2023 con “ Capodanno nel mondo con Migrantour”, percorso che ci condurrà alla scoperta delle migrazioni e delle tradizioni che le persone portano con sé a memoria delle loro origini, come legame con la terra natale.

Saranno passeggiate che stimoleranno tutti i sensi. Provare, toccare, odorare, sentire, vedere da vicino prodotti, materiali aiuta a creare ponti, legami, trovare somiglianze e non solo differenze.

Una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820

Durata: 2 ore. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.