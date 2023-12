Esperienze edutainment all'AcquarioVillage, le iniziative per Natale e Capodanno

Il mondo AcquarioVillage si prepara a celebrare le festività natalizie insieme al pubblico con un ricco programma di iniziative: già dal ponte dell’Immacolata, è previsto un calendario quotidiano di esperienze edutainment all’Acquario di Genova per consentire di approfondire la conoscenza dell’ambiente marino e dei progetti di conservazione e ricerca della struttura e di speciali science snacks a La Città dei Bambini e dei Ragazzi per divertirsi e imparare esplorando diversi temi di scienza, biologia, tecnologia.

Per i più piccoli, il 9 dicembre la “Notte con gli squali” consente di vivere l’emozione di un’avventura alla scoperta della vita acquatica notturna e addormentarsi davanti alla vasca dei grandi predatori del mare.?E per terminare in bellezza il 2023, torna il suggestivo appuntamento con il Capodanno all’Acquario di Genova.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18). Aperture speciali nelle giornate 7 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18) e 8 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18).

Per consentire l’allestimento degli spazi per il Capodanno, il 31 dicembre l’Acquario anticiperà la chiusura alle 16 (ultimo ingresso ore 14).

Si consigliano l’acquisto e la prenotazione online su www.acquariodigenova.it al fine di poter scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso preferita.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 16), con fasce di ingresso ogni ora. Si consiglia l’acquisto e la prenotazione in anticipo dei biglietti di ingresso su www.cittadeibambini.net.

Le esperienze edutainment dell’Acquario di Genova

- Tutti i giorni, dal 7 al 10 dicembre e dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, gli esperti della struttura condurranno i partecipanti nel Dietro le quinte, visita guidata alla scoperta dei progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario è impegnato da 30 anni, in visita alle cucine dove ogni giorno viene preparato il cibo per gli oltre 10.000 esemplari di 400 specie ospitati negli exhibit, e negli spazi tecnici che consentono di capire il funzionamento di una struttura così complessa. Il Dietro le quinte è disponibile nei giorni indicati con partenze con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 e una durata di 50 minuti; può essere acquistato con prenotazione sul sito www.acquariodigenova.it o direttamente lungo il percorso di visita dell’Acquario.

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e tema della visita.

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 6 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 6 persone.

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 6 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile su prenotazione tutti i giorni tranne martedì e mercoledì.

Tutte le esperienze sono acquistabili sul sito www.acquariodigenova.it.

I science snacks a La Città dei Bambini e dei Ragazzi

La Città dei Bambini e dei Ragazzi aspetta le famiglie con gli oltre 40 exhibit interattivi nelle sei sale tematiche dedicate ai cinque sensi. Tutti i giorni dal 7 al 10 dicembre e dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la visita alla struttura sarà arricchita dai Science Snacks, animazioni sviluppate in collaborazione con il Festival della Scienza adatte alle diverse fasce di età che approfondiranno di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Il palinsesto prevede appuntamenti pomeridiani nei giorni feriali e appuntamenti in tutte le fasce di visita nei giorni festivi e nel periodo natalizio. I “Science snack”, compresi nella visita, hanno una durata di 20 minuti circa.

Notte con gli squali – Acquario di Genova (9 dicembre, ore 21)

L’avventura, riservata ai bambini e ai ragazzi tra i 7 e gli 11 anni, ha inizio presso l’ingresso uffici dell’Acquario di Genova alle ore 21. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant’altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi saranno accolti dal personale dell’Acquario.

Dopo un momento di conoscenza, il programma prevede una visita dell’Acquario ricca di curiosità e sorprese per scoprire i comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno. Dopo il tramonto, con la chiusura della struttura e lo spegnimento dell’impianto di illuminazione, le vasche si trasformano rivelando creature nuove, colori particolari, comportamenti e movimenti tipicamente notturni. La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori. La mattina successiva, si prosegue con un’ulteriore visita alle vasche con osservazioni sul “risveglio” degli animali e sul riavvio della vita dell’Acquario in generale. Dopo la colazione, la fantastica avventura termina alle ore 9.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso C-WAY, tour operator dell’Edutainment, al tel. 0102345666. Notte con gli squali è acquistabile anche on line su www.c-way.it. Il prezzo è di 89 euro per ragazzo.

Capodanno all’Acquario di Genova (31 dicembre)

La speciale serata di fine anno ha inizio alle ore 20 con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche. Dopo la visita gli ospiti saranno accolti nelle splendide cornici del Padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini per il Gran Cenone e il brindisi di mezzanotte. L’organizzazione, in collaborazione con Capurro Ricevimenti, è curata nei minimi dettagli. Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova è di 170 Euro a persona sia per adulti sia per bambini e ragazzi. Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre l’Acquario anticiperà la chiusura alle 16, con ultimo ingresso alle 14.

È possibile completare l’esperienza con un soggiorno di due o più giorni a Genova. Sia per il solo cenone all’Acquario di Genova sia per il pacchetto soggiorno, l’offerta è disponibile solo su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni, contattare C-WAY tel. 010 2345666; email info@c-way.it. Le proposte sono acquistabili anche on line su www.c-way.it.