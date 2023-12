Natale a Campo Ligure: concerti, eventi gastronomici e presepe meccanizzato

Prezzo non disponibile

Campo Ligure si appresta a festeggiare il Natale, vestendosi a festa con un programma ricco di eventi per tutte le età e preparandosi ad accogliere quanti vorranno visitare il Borgo della Filigrana nel prossimo periodo natalizio. Si parte venerdi 8 dicembre con “Accendiamo il Natale” e il seguente programma:

- ore 15:30 con l’apertura del caratteristico Presepe Meccanizzato di Campo Ligure presso l’Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco alla presenza di S.E. Cardinal Angelo Bagnasco.

Note sul Presepe Meccanizzato di Campo Ligure: un’attrazione unica, da non perdere, allestito grazie all’associazione “Amici del Presepe”. Il Presepe occupa una superficie di circa 70 mq, su un apparato scenico complesso dove sono presenti alcune centinaia di figure, per la maggior parte meccanizzate grazie a motorini elettrici. Il tema centrale è naturalmente quello della Natività, ma il Presepe rappresenta un viaggio nella storia e cultura di queste valli, con la rappresentazione degli antichi mestieri da sempre presenti sul territorio di Campo Ligure e della Valle Stura.

- ore 16 presepe vivente per le vie del Borgo, Cioccolata e Vin Brulè per tutti

- ore 17 accensione luminarie artistiche. Sarà presente la Banda Cittadina

- ore 18 inaugurazione mostra fotografica “Campo Ligure in 50 anni” di G.B. Merlo, presso Museo Filigrana

Il periodo natalizio sarà poi impreziosito da altri eventi ed iniziative, dagli eventi gastronomici e culturali ai tradizionali concerti natalizi. Da non perdere la visita al Museo della Filigrana "Pietro Carlo Bosio", la Castello e al Presepe Meccanizzato tramite i tour accompagnati organizzati da Cooperativa Dafne (Info: 010 920099).

Nel contesto natalizio si inserisce poi il concorso "Regalo di Natale" organizzato dal gruppo dei commercianti campesi “Vivi Campo”: in palio un weekend alle terme di Saint-Vincent comprando nelle botteghe del borgo. Campo Ligure, con i suoi gioielli e le sue peculiarità, con la sua arte, storia e artigianato vi aspetta per scoprire insieme il “Borgo in Filigrana”!