"Natale on the road": tante iniziative per bambini a Camogli

Il Natale è la festa più attesa dell’anno dai bambini ed è per loro che l’Amministrazione Comunale di Camogli ha pensato ad accoglienze speciali. Giochi, giochi e ancora giochi, posizionati in vie, piazze e luoghi ideali per loro e pensati per giocarvi in modo autonomo con amici e famiglia. Collocazioni ed usi dei giochi, a disposizione dal 24 dicembre al 7 gennaio, sono contenuti in una mappa sia in formato digitale, attraverso QR code visibili in prossimità dei giochi, che in formato cartaceo scaricabile, anche dalla pagina FB Smilevil Onlus e Pro Loco Camogli.

La mappa

Via Garibaldi - Lungomare Spiaggia antistante la Chiesa: "Abbatti il Grinch" (il gioco prevede di abbattere una pila di latte di metallo che formano la sagoma del Grinch). A disposizione tutti gli attrezzi del caso

Terrazza Bagni Lido: "Christmas Village" (gessetti, e forme di legno di diverse dimensioni per poter costruire un vero e proprio villaggio natalizio).

Piazza Schiaffino: "Tiro alla renna" (tre sagome di renne con tre buchi in cui fare canestro).

Giardinetti di Camogli Parco giochi di P.zza Don Minzoni: scendendo a Camogli da levante, nella bella area giochi già presente, fra altalene e scivoli, ecco il Gioco dell'Oca. Facile e divertente, sarà difficile staccarsene.

Parco giochi di Via Castagneto Seià: salendo sino alla piscina G. Baldini, il puzzle per ricomporre tutti i pezzi e scoprire il quadro segreto… occhio ai nasi rossi.

Parco giochi di Ruta: sotto la bella piazza Gaggini "Elf Bowling".

Piazzale di San Rocco "Memory" natalizio. In un baule tutti i tesserini per un classico gioco di Natale.

Alberelli di legno strategicamente posizionati da adornare con pigne e pennarelli per rendere ancora più natalizie le postazioni dei giochi.

"Street orienteering": lunedì 27 dicembre lungomare: Meeting point Terrazza Miramare

Street Orienteering a tema Natalizio. Alla scoperta delle creuze e delle strade di Camogli. Un percorso speciale per imparare curiosità sulla cultura e le tradizioni natalizie della città. Registrazione e partenze h 10.30/12.30. Durata 2 ore circa. Arrivo entro le 14.30. A seguire merenda ed estrazione premi.

Video chiamata con Babbo Natale Nel pomeriggio della vigilia di Natale dalle 14,30 in poi, in collegamento dal suo quartier generale con gli assistenti elfi, Babbo Natale in videochiamata racconterà storie ed aneddoti ascoltando le richieste di ogni bimbo, posando anche per “foto ricordo a distanza”.

Info e prenotazione 320 2390081.

Tutte le attività sono state pensate ed organizzate da personale professionalmente preparato per l’assistenza all’infanzia e si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti covid previste.