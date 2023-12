“Natale Insieme a Busalla”: tanti eventi tra mercatini, spettacoli, mostre e concerti

Dai caratteristici mercatini alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, dagli allestimenti scenografici di Villa Borzino ai concerti, gli spettacoli dal vivo, le mostre, l’animazione per bambini e tanto altro: anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Natale Insieme a Busalla”, il ricco programma di iniziative promosso da Comune, Pro Loco e Civ Il Ninfeo di Busalla a partire dall’8 dicembre fino addirittura al 18 gennaio.

Particolarmente denso il menù del weekend lungo alle porte. Ha già aperto i battenti la pista di pattinaggio allestita in piazza Colombo, nell’area della “Piccola”, che verrà inaugurata ufficialmente venerdì alle ore 10. Sempre nel giorno dell’Immacolata apriranno i Mercatini di Natale di piazza Macciò nelle tradizionali casette di legno cui si affiancheranno, solo l’8 dicembre, quelli di artigianato ai “giardinetti” di piazza Mameli, mentre a Villa Borzino ospiterà per tutto il weekend l’allestimento scenografico “C’è aria di festa”, con il sontuoso scalone interno ad accogliere personaggi d’epoca vestiti con ricercati costumi originali o riprodotti con materiale vegetale, e tavole imbandite nelle stanze del piano nobile. L’inaugurazione, in questo caso, già giovedì sera alle 20:30 con la partecipazione del Gruppo Storico Sestrese accompagnato al pianoforte da Roberto Mingarini.

Inoltre, per tutta la durata dell’allestimento, dall’8 al 10 dicembre, sarà possibile visitare il Museo dello Spazio allestito ai piani superiori di Villa Borzino. Un legame, quello con lo Spazio, suggellato nella serata di venerdì anche dallo spettacolo “Ritorno alla Luna… per restare” di e con Franco Malerba, primo astronauta italiano e busallese, accompagnato al pianoforte da Mattia Lorenzini. Sabato 9 dicembre, sempre a Villa Borzino, il “Ponzio Pilato” interpretato da Tommaso Garrè, per una produzione di Sicilia Teatro. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero, mentre prevede un’offerta libera, a favore dell’associazione MusicAmica, il concerto di Andrea Bacchetti “La mia vita con un pianoforte” in programma domenica, sempre alle ore 21.

Tornando in centro, domenica 10 dicembre i negozi del Civ Il Ninfeo saranno eccezionalmente aperti per lo shopping natalizio e, per l’occasione, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e farsi immortalare in una foto ricordo, mentre sul lungo argine Scrivia verrà recuperata la tradizionale Fiera del Giorno dei Morti, annullata il 2 novembre per maltempo

Infine, dall’8 al 24 dicembre sarà allestita la mostra di quilting “Le stelle delle donne”, con laboratori tematici tutti i sabati e le domeniche, alla biblioteca Bertha Von Suttner di via Chiappa che, domenica, sarà anche teatro di “Christmas”, il concerto organizzato da b.Church, la chiesa evangelica pentecostale attiva da oltre quarant’anni in Vallescrivia, con ospite d’onore il cantante David Mancassola.

“Natale Insieme a Busalla” proseguirà, come detto, ben oltre le festività proponendo ogni fine settimana altri concerti, spettacoli ed eventi. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Busalla. Si ricorda, che per tutto il periodo natalizio saranno visitabili i presepi di Busalla a Semino, Bastia, Prele, Chiesa di San Rocco, Croce Verde di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Sarissola, Cappella della Madonna della Guardia (realizzato da Alessandro Ansaldi).