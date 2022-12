Un magico Natale in Valbisagno, con spettacoli, laboratori, mercatini e concerti

Calendario denso di appuntamenti per le festività natalizie in Valbisagno. Attività di tutti i tipi, partendo da importanti iniziative sociali, come il Natale in solidarietà presso le abitazioni degli anziani durante tutto il mese di dicembre, oppure Natale Riciclando, con laboratori creativi per i bambini.

Concerti, spettacoli, addobbi, moltissime attività per i più piccoli con letture, laboratori e incontri con Babbo Natale, mercatini, cene, tombolate e tanto altro: non manca nulla per quanto riguarda i tradizionali appuntamenti per avvicinarsi gioiosamente al Natale. Come sempre, le feste termineranno il 6 gennaio con l'arrivo della befana. Tutti gli eventi nel dettaglio nella locandina allegata.