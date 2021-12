"Eventi Spazio Natale": 14 giorni di iniziative a Sampierdarena e San Teodoro

Sarà un Natale 2021 ricco di eventi e iniziative pronte ad animare i quartieri genovesi di Sampierdarena e San Teodoro, racchiusi all’interno della rassegna chiamata “Eventi Spazio Natale”: ha ricevuto infatti tantissime adesioni il bando del Municipio Centro Ovest, chiuso il 3 novembre scorso, per la concessione di patrocinio e contributi economici per 14mila euro a sostegno di attività, manifestazioni ed eventi nei quartieri nel periodo delle festività natalizie 2021.

Un’iniziativa che ha contribuito a stimolare e ad armonizzare l’organizzazione di iniziative per il territorio in zone “simbolo” del Centro Ovest come Largo Gozzano, Via Daste, Via Cantore, il Centro Civico Buranello, Villa Giuseppina, Villa Rosazza e la zona del Campasso.

Dal 10 al 23 dicembre spazio dunque a cultura, solidarietà, musica, teatro, itinerari storici e mostre organizzate dalle tantissime associazioni attive nei due quartieri, con iniziative importanti anche da parte dei Civ. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e del calendario di eventi realizzato - commenta Monica Russo, assessore alla Cultura e alla Promozione delle Manifestazioni Municipali del Municipio II Centro Ovest - Il territorio ha saputo ancora una volta rispondere presente, dopo il grande successo fatto registrare dalla rassegna di eventi estivi gratuiti 2021 chiamata sempre ‘Eventi Spazio’. Il tessuto associativo e le tante realtà attive a Sampierdarena e San Teodoro rappresentano la forza dei nostri quartieri e hanno dimostrato nuovamente che nel Centro Ovest è possibile dar vita a manifestazioni di qualità e con un’importante partecipazione dei cittadini”.

La rassegna di eventi sarà consultabile anche sul sito www.portaleccbur.it e sulla pagina Facebook di Eventi Spazio. In parallelo merita di essere segnalata anche l’iniziativa “Natale Solidale a San Teodoro”, voluta fortemente dalla Rete delle Associazioni del quartiere e caratterizzata dalla raccolta di giocattoli, fino al 15 dicembre, che potranno essere donati (in buone condizioni e preferibilmente per bimbi dai 6 anni in su) presso il Circolo Arci della Resistenza in via Digione 50r. Il materiale raccolto verrà donato a famiglie in situazione di emergenza economica all’interno del Progetto “Varcare la soglia” della Fondazione l’Albero della vita e ai bambini dei servizi per la famiglia Centro Ovest.