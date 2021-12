Il Natale nei quartieri: animazioni di via, gli eventi in tutti i municipi

Orario non disponibile

A Genova arriva la magia del Natale con tante iniziative su tutto il territorio genovese. Alberi di Natale, mercatini, concerti, presepi, iniziative per bambini in un’esplosione di festa che coinvolge non solo il centro ma anche i vari municipi di Genova.

Ecco i principali eventi di dicembre 2021 in ogni municipio, come riportati dal sito istituzionale VisitGenoa.

Municipio I - Centro Est

• 8 dicembre: Mercatino di Natale ai Trogoli

• 10-11 dicembre: Casa di Babbo Natale e Avenue Market in piazza Carignano

• 11 dicembre: Il sabato ai Trogoli

• 18 dicembre: Mercatino di Natale ai Trogoli

• 19 dicembre: Spettacolo Circumnavigando al parco. Ambientazioni urbane alla caserma Gavoglio

• 23 dicembre: Mercatino di Natale ai Trogoli

• 26 dicembre: spettacolo RASOTERRA Palazzo Ducale Cortile Maggiore

• 27 dicembre: La Trottola-Sarabanda (via Mascherona)

Municipio III - Bassa Val Bisagno

• 3 dicembre: Christmas Games

• 4 dicembre: - Babbo Natale in ritardo al Forte

- Cosa si nasconde dentro quello strano tubo? Tutti i segreti della banda e dei suoi strumenti

- La Bassa Val Bisagno nei racconti della nonna

- Babbo Natale in ritardo al Forte

• 5 dicembre: Babbo Natale in ritardo al Forte

• 11 dicembre: - Merry Sanfru

- Babbo Natale in ritardo al Forte

- Ritorno al Natale laboratori creativi – il Natale vien danzando. Danze della tradizione

- Concerto della banda di San Fruttuoso

• 12 dicembre: - Babbo Natale in ritardo al Forte

- Concerto di Moreno Falciani

- Mercatino di Natale in via Tortosa

- Fiera di Natale in via Bobbio e via Canevari

• 17 dicembre: Improvvisazione musicale nella tradizione spettacolare musicale

• 18 dicembre: - Concerto della Banda di San Fruttuoso

- Il Natale vien danzando – Danze Tradizionali

- Camminar cantando. Il Natale a Quezzi. Canti di Natale itineranti

- Concerto di Natale. Coro 4 canti

• 19 dicembre: Tutti in Villa per ballare danze storiche in costume

• 20 dicembre: - Il Natale vien danzando. Danze tradizionali con accompagnamento musicale

- Canti di Natale itineranti

Municipio V - Valpolcevera

• 11 dicembre: Accensioni luminarie Piazza Pontedecimo – Giardini Soave

• 12 dicembre: Shopping musiche e luci a Ponte X

• 17 dicembre: Natale in Musica a Ponte X

• 18 dicembre: La Trottola – Sarabanda (Anfiteatro Begato)

Municipio VII - Ponente

• 4 dicembre: Accensione albero di Natale in Spiaggia Voltri

• 11 dicembre: Il presepe nei borghi antichi – presepe vivente itinerante

• 12 dicembre: - Creazioni urbane – Sarabanda, itinerante

- Natale a Peglilot. Villaggio medievale natalizio

• 16 dicembre: Natale a Prà

• 18 dicembre: - Villaggio medievale natalizio a Pegli

- Natale in Piazza Rapisardi

• 19-22 dicembre: Natale a Prà

Municipio VIII - Medio Levante

• 12 dicembre: Aspettando il Natale coro Brindella ODV – Chiesa Santa Maria del Prato

• 18 dicembre: - Noi giochiamo a calcio. Partita a scopo benefico (campi via Campanella)

- Natale della Foce (con CIV Foce)

- Nuove Armonie Trillargento APS – Chiesa Santa Maria del Prato

• 19 dicembre: Natale della Foce (con CIV Foce)