Nasinsù con gusto! Monte Carmo, Agriturismo e Osservatorio Astronomico

Vivi un’esperienza unica! In Alta Val Trebbia non faremo solo il pieno di ossigeno, “Nasinsù con Gusto” è un evento dai tre volti. Il primo è miniato dai colori del tramonto dal Monte Carmo; nel passaggio dal giorno alla notte, guidati dal profumo dei sapori, la facile escursione terminerà nell’Agriturismo Capanne di Carrega. Dopo cena il terzo volto è a notte fonda, quando l’Osservatorio Astronomico Regionale svelerà a tutti noi un mondo diverso, fatto di pianeti e di galassie da esplorare tramite la strumentazione astronomica. Alla fine resta un collage di immagini, azioni ed emozioni diverse.

• Escursione al Monte Carmo, cena in Agriturismo, Osservatorio Astronomico

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Nasinsù! Se sei alla ricerca dell’impresa impossibile alza lo sguardo e conta le stelle. Noi ci proveremo dal Comune della Liguria più vicino al cielo: Fascia. Poco più di settanta abitanti di giorno, milioni di stelle di notte. Questo piccolo centro dell’Alta Val Trebbia ha un “tasso d’inquinamento luminoso” che lo ha portato in testa alla hit parade per l’osservazione delle stelle. Adagiato a mezza costa sulle pendici meridionali del Monte Carmo, Fascia mira a diventare la meta preferenziale per i sempre più numerosi appassionati di astronomia. Merito dell’Osservatorio Astronomico Regionale e di professionisti e astrofili esperti, che Sabato 2 Settembre sveleranno a tutti noi un mondo diverso, fatto di pianeti e di galassie da esplorare tramite l’osservazione guidata con telescopi e strumenti astronomici. Però il modernissimo telescopio da 800 mm, il planetario di ultima generazione e la sala multimediale possono attendere...

Prima dell’osservazione dello spazio cosmico, i nostri pensieri e le nostre gambe ci porteranno verso la cima del Monte Carmo, per assistere allo spettacolo più bello della natura: il saluto del sole. L'immensità di un cielo rosato e la bellezza del paesaggio circostante creano un'atmosfera davvero magica. Dopo il tramonto e prima delle stelle entrano in gioco altre esperienze sensoriali. A condurci dai colori della natura agli aromi della cucina dell’Agriturismo Capanne di Carrega saranno le nostre lampade frontali. Quanti di noi ignorano la provenienza di quello che trovano nel piatto? Bene, in questa azienda agricola che sa di semplicità, genuinità, serenità, riscopriremo l’amore per la terra. Gli anelli di Saturno, i crateri della Luna e infinite galassie e nebulose possono attendere, anche una sala ristorante è un tripudio di mondi da scoprire…

Piatti, bicchieri e posate: saranno loro le nostre dotazioni per presidiare questo avamposto dell’Appennino ligure-piemontese. Verremo serviti con degli affettati misti di loro produzione, la ricetta della ricotta impanata è semplicissima ma il formaggio è di quello buono! A chiudere, il più classico antipasto delle feste: l'insalata russa. Passiamo al primo: neanche a dirlo, la pasta fresca è fatta in casa! Semplici e gustose: è il binomio che caratterizza le tagliatelle ai funghi. Quelli raccolti nei boschi dell’Alta Val Trebbia. A chiudere in bellezza, due classici dolci della nonna: la crostata alla marmellata e la torta di cioccolata. La beatitudine procurata da questi cibi ci potrebbe trattenere ancora, ma deve andare in scena l’Osservatorio Astronomico. Dalle ore 23 ci abbandoneremo a un’emozionante parata astrale pensando alla distanza che separa noi piccoli uomini da altri mondi sconosciuti. L’Osservatorio è punto di osservazione davvero privilegiato per ammirare la volta celeste e comprendere l’universo di stelle e pianeti che sovrasta la nostra Terra.

PROGRAMMA

Ore 18:15 – Appuntamento alla sella compresa tra Casa del Romano (GE) e il Passo Capanne di Carrega (AL), punto di partenza dell’escursione verso il Monte Carmo

Ore 20:00 – Tramonto dalla cima del Monte Carmo (1.640 metri)

Ore 20:45 – Cena nell'Agriturismo Capanne di Carrega

Ore 23:00 – Ingresso all'Osservatorio Astronomico Regionale

Ore 00:30 – Fine evento

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione diurna e notturna, cena in Agriturismo, esperienza con astrofili esperti nell’Osservatorio Astronomico Regionale.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Quota di partecipazione evento: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena nell’Agriturismo, Osservatorio Astronomico.

• Quota Agriturismo Capanne di Carrega: 23 euro. Menù: antipasti affettati misti, ricotta impanata, insalata russa. Tagliatelle ai funghi. Dolci della nonna: crostata alla marmellata e torta di cioccolata. Caffè. Vino in caraffa compreso.

• Quota Osservatorio Astronomico Regionale: 12,50 euro adulti, 7 euro under 18, gratuito under 6.

• Appuntamento: ore 18:15 alla sella compresa tra Casa del Romano (GE) e il Passo Capanne di Carrega (AL), punto di partenza dell’escursione verso il Monte Carmo.

• Fine evento previsto per le ore 00:30 circa

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello: + - 200 metri circa

• Durata della camminata: 1.45 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.