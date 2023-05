Narciso Night: passeggiata serale al Monte Porcile

L’ispirazione è fluttuante, vive di momenti e di emozioni particolari, può coglierci ovunque, NARCISO NIGHT è possibile solo se siamo pronti a inseguire il sole al tramonto, alla ricerca di una luce diversa per osservare i narcisi con occhi nuovi. La nostra circospezione farà la differenza per ascoltare i suoni della natura.

Non solo: lungo questa facile escursione, sottobosco e pascoli si trasformano in orti botanici spontanei, grazie alla presenza discreta di orchidee che solo qui, in prossimità della cima del Monte Porcile, offrono un suggestivo contrasto cromatico con il rosso del diaspro locale. Sabato 20 Maggio sarà una serata dedicata ad uno dei fiori più apprezzati del nostro Appennino ligure