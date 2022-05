Narciso Night 2022: escursione 'magica' a Pian della Cavalla

L’ispirazione è fluttuante, vive di momenti e di emozioni particolari, può cogliervi ovunque, a Pian della Cavalla è possibile solo se si è pronti a inseguire il sole al tramonto, alla ricerca di una luce diversa per osservare i narcisi con occhi nuovi. La nostra circospezione farà la differenza per ascoltare i suoni della natura.

• Escursione serale semplice

• Possibilità di condivisione del viaggio

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Sabato 28 Maggio sarà una esperienza unica e inedita, una delle più appaganti ed emozionanti che si possono vivere nel Parco regionale dell’Antola. Quando ormai la maggioranza degli escursionisti avrà abbandonato il pratone di Pian della Cavalla, al pervenire del crepuscolo si potrà respirare l’odore dell’erba e delle fioriture, ammirare l'asfodelo, il botton d'oro e i narcisi nell’ora più bella: l’heure bleue! A Pian della Cavalla si giunge nel tardo pomeriggio, lungo sentieri e mulattiere che consentono di indagare i misteri del bosco e osservare le corse di caprioli e daini, che fanno capolino sui prati tornati ad essere regno di solitudine e silenzio. Dopo una pausa e mille fotografie, si potrà ammirare il saluto del sole dalla cima del Monte della Cavalla, un panorama e uno spettacolo imperdibile. Al rientro verso Fascia si verrà rapiti dal senso della notte, senza fretta, ammirando la volta celeste stellata e respirando l'aria fresca dell’Appennino.

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della Agael - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide Aigae), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici

Data: Sabato 28 Maggio.

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale semplice.

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della Agael - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente. L’evento verrà confermato entro le ore 10:00 di Venerdì 27 Maggio e solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Appuntamento ore 16:30 a Montebruno. Dopo l’appello partiremo tutti insieme alla volta di Fascia, punto di partenza dell’escursione. Fine escursione ore 22:30 circa.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in auto. Da Genova, uscita autostrada “Genova Est”, si transita lungo la SS 45, direzione Bargagli, si prosegue per Torriglia/Piacenza, sempre lungo la SS 45 fino a Montebruno (da Genova Est ci vogliono circa 50 minuti, sono circa 38 chilometri). Dal Comune della Val Trebbia si prosegue tutti insieme verso Fascia, punto di partenza dell’escursione.

Condivisione del viaggio

Cena al sacco

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da trekking e scarponi.