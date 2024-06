Torna “Napoli Fest”, l'appuntamento dedicato alla cultura partenopea con street food e divertimento

Prezzo non disponibile

Terza edizione per “Napoli Fest”, ormai immancabile appuntamento primaverile nel quartiere di Staglieno, che porta in piazza sapori e tradizioni della cultura partenopea.

NAPOLI FEST 2024, patrocinato dal Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno – consentirà ai partecipanti di vivere una serata all’insegna del buon cibo e dello spettacolo, nella cornice dei Giardini Cavagnaro (Piastra GE-est) con inizio dalle ore 17 con le dimostrazioni di difesa personale.

Alle 19 apertura degli stand gastronomici con il più autentico street food napoletano: la vera pizza fritta (nelle versioni “bianca” o “rossa”), la mozzarella di bufala campana DOP, ‘o per e ‘o musso (letteralmente il piede ed il muso del maiale, altra antica specialità “da strada”), taralli mandorle e pepe, sfogliatelle, babà e pastiere.

Alle ore 20 avrà inizio lo spettacolo di varietà, ideato e condotto da Francesco D’Agostino. Showman napoletano DOC, con grande esperienza nei villaggi turistici, accompagnerà i partecipanti con sketch, musica e cabaret con risate assicurate per tutti. Dalle 23 Dj set per ballare fino alla mezzanotte.

“L’intrattenimento non sarà solo musica – dichiara il portavoce dell’associazione Diego Masino – avremo uno spettacolo di cabaret che sarà coadiuvato dai Macherè, gruppo teatrale dell’Associazione, che ha da poco esordito al teatro Govi con uno spettacolo di Vincenzo Salemme che ha fatto registrare il tutto esaurito”.

“Quest’anno ci caliamo in una dimensione differente – afferma Oreste Manzi, presidente dell’Associazione –. Dopo le prime due edizioni svolte nel piazzale antistante la sede dell’Associazione, e visto il grandissimo successo, abbiamo deciso di spostarci ai Giardini Cavagnaro dove ci sarà più spazio. Un’area molto più ampia ci consentirà di avere una migliore organizzazione, che si traduce in meno code e quindi più tempo per divertirsi e godere delle prelibatezze che proponiamo”.

Programma completo su sito www.napoliclubgenova.it e sulle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione. Ingresso libero, parcheggio gratuito piastra Genova-est.