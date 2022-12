Naim Abid torna a La Claque con “A Swinging Christmas”

Naim Abid, il cantante italo iraniano e genovese d’adozione, torna a La Claque giovedì 22 dicembre alle 22 per far rivivere in chiave swing alcuni dei grandi classici del repertorio natalizio, alcune ballad e naturalmente qualche brano fuori dagli schemi.

Il concerto “A Swinging Christmas” è la presentazione dell’omonimo disco prodotto coinvolgendo oltre 150 artisti da nove nazioni del mondo e sottolinea, già dalla copertina, quel senso di unità nella diversità che caratterizza gli arrangiamenti e che emerge dallo spirito del lavoro.

Biglietto euro 15.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà aperta mar, merc e gio dalle 14 alle 17 , nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.