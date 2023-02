Mystery Tour alla scoperta dei segreti della Genova proibita

Indirizzo non disponibile

I segreti e misteri legati ai fantasmi e le curiosità del mestiere più antico del mondo saranno raccontati, assieme a tanti aneddoti che popolano l'immaginario popolare, venerdì 10 marzo alle ore 20,00. Un giro per la città, tutto particolare, si svolgerà all'imbrunire a bordo del “Mystery Bus" il cui titolo, Vietato ai Minori, è già tutto un programma. Un tour a bordo di un pullman GT che permetterà al viaggiatore di scoprire non solo le storie di fantasmi noti e meno noti, che si annidano all'ombra della Lanterna, ma anche la storia e gli aneddoti più curiosi del mestiere più antico del mondo dai tempi antichi a quelli contemporanei.

Un viaggio molto particolare in cui, grazie alle narrazioni degli accompagnatori, si riscopre Genova attraverso i suoi vizi che talvolta profumano di virtù. Dalla Genova romana alla legge Merlin, ascoltando aneddoti curiosi, malinconici e talvolta divertenti. Il postribolo pubblico del XV secolo e le case chiuse di più recente memoria: chi ci viveva, chi le frequentava, come funzionavano. Un percorso inedito e interessante, che, senza mai scadere nel volgare, rispecchia una seria analisi storica supportata da molti, moltissimi pettegolezzi; che ci permette di conoscere, in modo lieve e garbato, un aspetto della vita che solo l'ipocrisia nasconde.

Ripercorreremo, nei racconti, quei luoghi che sono stati teatro di piccoli inganni, dove fino a poco tempo fa, sotto gli occhi di tutti, si esercitava il gioco d'azzardo. Racconteremo, con narrazioni attoriali, gli aneddoti più divertenti e le curiosità legate ad un mondo che oggi non c’è più.

NB: i racconti si svolgeranno a bordo del Pullman GT, non si percorreranno i luoghi a piedi, le narrazioni potranno avere un linguaggio colorito che le rende non adatte ai bambini.

Durata del giro 2 ore e 30 circa, accompagnamento e narrazioni a cura del Mystery Team. Posti limitati, quota di partecipazione Euro 20,00, ridotto Euro 18,00. Direzione tecnica Genovarent SRL.

Info e prenotazioni: gruppi@genovarent.it - 3713752310 - 3470371785 oppure su https://www.gerent-travel.it/prod/1155/-GHOSTBUS-TOUR--VIETATO-AI-MINORI--10-03.html