My favourite tunes part II - Enrico Testa Chromatic Trio al Count Basie

Enrico Testa - Chitarra, Armonica cromatica, Pianoforte

Alberto Miccichè - Basso

Daviano Rotella – Batteria

"My Favourite Tunes" è un viaggio trasversale nei colori della musica Jazz, in alcuni brani sarà protagonista la chitarra, in altri l'armonica cromatica, in altri ancora la voce, il tutto sostenuto dall'impeccabile ritmica di Alberto Micciché e Daviano Rotella.

Dopo aver pubblicato due dischi di inediti "Chromatic Life" e "Easy and Funny", Enrico Testa ripropone alcuni dei suoi inediti con questa formazione ma il concerto lascia ampio spazio ai grandi standard della musica Jazz, offre un tributo a Gorni Kramer, entra nel mondo del samba di Gilberto Gil e Caetano Veloso e nella musica Soul con un omaggio a Stevie Wonder.

L'obiettivo è quello di offrire un'ampia tavolozza cromatica di suoni e di emozioni. Enrico Testa si ispira a ciò che il grande Toots Thielemans, armonicista cromatico che ha portato lo strumento ai piu' alti livelli nel Jazz, disse durante un suo concerto: "I Consider myself as a Free Land Musician".