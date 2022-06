Musiche da Oscar: l'omaggio al grande maestro Ennio Morricone all'Arena del Mare

Le splendide note partorite dal genio creativo di Ennio Morricone risuoneranno all'Arena del Mare mercoledì 3 agosto, nello spettacolo portato in scena dal Teatro Verdi di Montecatini Terme e musicato dall'orchestra Ensemble Le Muse. Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar sarà l'occasione per rivivere tutti gli emozionanti successi del grande compositore, a partire dalle immortali colonne sonore dei film western di Sergio Leone (come “C'era una volta il west”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Giù la testa”), per arrivare a “Mission” e “Nuovo cinema paradiso”, passando per brani altrettanto indimenticabili ma portati al successo da altri artisti, come “Se telefonando” (Mina) e “Here's to you” (Joan Baez).

Direzione/Pianoforte : Maestro Andrea Albertini

Voce Solista: Angelica De Paoli

Con la partecipazione straordinaria della Voce di Morricone nel Mondo Susanna Rigacci

Biglietti acquistabili su ticketone.it