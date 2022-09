MusicaStrocca al Parco SempliceMente di Pegli: spettacolo e divertimento per i più piccoli

Sabato 17 settembre alle ore 15:30 un pomeriggio dedicato ai più piccoli al Parco SempliceMente di via Ungaretti a Genova Pegli. MusicaStrocca è uno spettacolo per bambini, un percorso di lettura, un mondo di filastrocche, messo in scena dagli artisti romani Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi. Previste visita alla fattoria, merenda nel parco, corsa nei sacchi e spettacolo con inizio alle ore 17.

Costo biglietto 5 euro, in caso di maltempo l'evento sarà annullato. Per informazioni www.massimilianomaiucchi.it - semplicemente2001@hotmail.com