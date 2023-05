Musica a Sant'Anna: concerti, incontri e visite guidate

Il Festival prevede tre giorni di manifestazione e offre la possibilità ai cittadini e ai turisti di effettuare una visita guidata al Convento dei Frati Carmelitani Scalzi, all’Antica Farmacia di Sant’Anna e di ascoltare un concerto di musica classica diverso ogni giorno. Inoltre, prima del concerto, sarà offerta la possibilità di ascoltare una breve guida all’ascolto tenuta dagli artisti.

La manifestazione è ad ingresso gratuito.

Giovedì 15 giugno:

-ore 16.30: Visita guidata della Chiesa, roseto e Antica Farmacia, a cura di Silvia Piacentini e Frate Ezio.

-ore 18: Guida all’ascolto, a cura di Francesco Bagnasco e Giulio Tanasini.

-ore 19: Concerto: “Le città invisibili”, esplorazioni per voce recitante e viola da gamba. Giulio Tanasini, viola da gamba

Venerdì 16 giugno:

-ore 16.30: Visita guidata della Chiesa, roseto e Antica Farmacia, a cura di Silvia Piacentini e Frate Ezio.

-ore 18: Guida all’ascolto, a cura di Francesco Bagnasco e Roberta Paraninfo.

-ore 19: Concerto: “I(n)spirazioni”, il respiro dello Spirito nel canto corale. Coro Sibi Consoni, direttrice Roberta Paraninfo.

Sabato 17 giugno:

-ore 16.30: Visita guidata della Chiesa, roseto e Antica Farmacia, a cura di Silvia Piacentini e Frate Ezio.

-ore 18: Guida all’ascolto, a cura di Francesco Bagnasco.

-ore 19: Concerto: “Alla nuda luce”, Quartetto d’archi di Genova Sinfonietta.

Visite guidate

Frate Ezio, il frate erborista, in compagnia dell’architetto Silvia Piacentini, accoglieranno il pubblico per condurlo alla scoperta della chiesa del XVI secolo, del presepe artistico, del roseto e dell’Antica Farmacia dei Frati Carmelitani Scalzi, alla scoperta dei rimedi erboristici tradizionali, dei cosmetici naturali e di molte altre delizie. Durante la visita, Padre Ezio racconta la storia dell’ordine carmelitano della Chiesa di Sant’Anna e dell’Antica Farmacia, illustra gli antichi strumenti, senza dimenticare qualche piccolo aneddoto. Spiega le basi dell’erboristeria, la nascita dei rimedi, l’evoluzione delle piante e il loro sfruttamento in campo erboristico. A seconda dell’uditorio, sa come rispondere alle domande: conosce ciò che può interessare lo studente, il turista o chi vuole curarsi semplicemente in modo naturale.

Guide all’ascolto

In seguito ad alcune esperienze fuori regione,promossi da enti di rilevanza nazionale quale l’Unione Musicale di Torino, in cui i musicisti di Genova Sinfonietta hanno partecipato ad alcuni concerti con la formula guida all’ascolto-concerto, e constatata l’efficacia dell’incontro tra musicisti e pubblico, in cui non solo viene brevemente spiegata la musica in programma, ma si crea anche un contatto tra l’artista e l’ascoltatore,contatto che spesso porta a rispondere a domande e chiarimenti, l’Associazione culturale Genova Sinfonietta ha deciso di programmare una “Guida all’ascolto” prima del concerto, che si svolgerà nel loggiato dell’Antica Farmacia ogni pomeriggio del Festival.

-Giovedì 15 ore 18: Incontro con Giulio Tanasini

-Venerdì 16 ore 18: Incontro con Roberta Paraninfo

-Sabato 17 ore 18: Incontro con Francesco Bagnasco

Concerti

-Le città invisibili, esplorazioni per voce recitante e viola da gamba.

Giulio Tanasini

Il progetto "Le Città Invisibili" nasce dalla volontà di Giulio Tanasini di creare una performance "minimalista" che guidi il pubblico, tramite l'uso congiunto della recitazione e della musica, in un viaggio metafisico attraverso alcune delle più immaginifiche Città descritte da Calvino nel suo celebre capolavoro. L'associazione che l’artista ha operato tra le Città selezionate e i pezzi musicali è basata sulla suggestione: un elemento letterario può richiamarne uno musicale,e viceversa. Così, una città-ragnatela si rispecchia in un preludio etereo in sol maggiore, o le labirintiche spire di una città semi-acquatica si ritrovano nelle divagazioni di una fuga di Bach e così via, in una comunicazione che trascende il tempo tra il genio di Calvino e quello di alcuni dei più importanti autori dell'epoca Barocca.

Programma:

INTRO - Ottavia: Preludio in sol maggiore, Marin Marais

I N T E R L U D I O: Ballet en Rondeau, Marin Marais

SMERALDINA: Preludio, J.S.Bach

ISIDORA: La Guitare, Marin Marais

ARMILLA: A Pauin, Tobias Hume

ISAURA: Folies d'Espagne, Marin Marais

POSTLUDIO: Les Voix Humaines, Marin Marais

-I(n)spirazione. Il respiro dello Spirito nel canto corale.

Coro Sibi Consoni, direttrice Roberta Paraninfo

Sibi Consoni è un’espressione latina che significa “consonanti fra loro”: essa descrive non solo un’armonia musicale tra i componenti della formazione, ma anche l’affiatamento umano che si è venuto a creare tra i cantori nel corso degli anni. Un elemento che viene considerato fondamentale per la crescita dei cori dell’Accademia è la ricerca di una propria identità, a partire dalla quale si orienta l’attività artistica del gruppo. Per questo motivo il percorso dei Sibi Consoni è caratterizzato da una grande varietà ed eterogeneità di progetti, attraverso i quali la giovane formazione sta acquisendo esperienza ed elasticità nel corso degli anni.

Programma:

Lumen ad revelationem gentium

Camilla Piovano (1993): SALVA NOS-NUNC DIMITTIS

William Byrd (c.1540-1623): O LUX BEATA TRINITAS

Arvo Pärt (1935): THE WOMAN WITH THE ALABASTER BOX

Giovanni P. da Palestrina (1525-1594): NUNC DIMITTIS

Henry Purcell / Sven David Sandström (1942-2019): HEAR MY PREYER

Felix Mendelssohn (1809-1847): HERR, NUN LÄSSEST DU

Arvo Pärt (1935): THE DEER’S CRY

Gutav Holst (1874-1934): NUNC DIMITTIS

Arvo Pärt (1935): MAGNIFICAT

William Byrd (c.1540-1623): AGNUS DEI dalla Messa a 5 voci

Pawel Lukaszewski (1968): NUNC DIMITTIS

-Alla nuda luce, Quartetto d’archi di Genova Sinfonietta

Francesco Bagnasco, violino

Carola Romano, violino

Filippo Laneri, viola

Martina Romano, violoncello

Un verso della poetessa Chandra Livia Candiani, alla nuda luce, ispira la nostra proposta di un concerto in quartetto d’archi. La nuda luce è, per noi, ciò che la musica offre alle persone che la ricercano, siano essi esecutori o pubblico: un’ideale, un guizzo, una sensazione, un pensiero nuovo che conduca un passo più vicini ad un’evoluzione o una rinascita, sempre possibili. Il percorso di ogni individuo è costellato di momenti di nuova consapevolezza e la musica forse si cela in ognuno di essi, trascendendoli e creando un disegno più grande.

Programma:

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827): Quartetto per archi op. 18 n. 3 in re maggiore (Allegro - Andante con moto -Allegro - Presto)

Antonin Dvoràk (1841 - 1904): Quartetto per archi op. 96 n.12 "Americano" in fa maggiore (Allegro, ma non troppo -Lento - Molto vivace - Finale)