Musica negli Oratori 2022, torna la rassegna a Rapallo, Sori e Sestri Levante

L'associazione I Musicanti del Castello, con la partecipazione del Comune di Rapallo e il patrocinio dei Comuni di Sori e Sestri Levante, promuove anche quest'anno (nel ventennale dalla prima edizione) la rassegna “Musica negli Oratori”, un percorso musicale negli antichi oratori liguri tra i golfi del Tigullio e Paradiso.

Le novità di quest’anno sono gli otto concerti previsti che percorrendo antichi oratori e chiese promuoveranno vari generi musicali: la musica organistica rinascimentale e del pre-barocco, gli ensemble strumentali di musica romantica, la musica corale, il virtuosismo pianistico internazionale nella sua massima espansione, la chitarra classica nel suo massimo splendore. Numerosi artisti, anche giovanissimi talenti, si esibiranno a Rapallo, Sori e Sestri Levante con programmi molto suggestivi. Un’importante occasione per rivalutare l’arte in tutte le sue forme: musicale, storica, pittorica e scultorea anche rivisitando gli antichi Oratori e chiese del nostro comprensorio che tutt’ora conservano le proprie tradizioni , oltre a strumenti di inestimabile valore artistico-musicale.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Programma

Giovedi 14 luglio alle ore 21.15 presso la Basilica di Santa Maria di Nazareth di Sestri Levante si svolgerà il primo evento. L’artista, il Maestro Ferruccio Bartoletti, già ospite lo scorso anno in un concerto organistico nell’Oratorio dei Bianchi, proporrà quest’anno noti compositori di musica per organo come Frescobaldi, Muffat, Raison e Buxtehude sconfinando anche nella Musica Organistica dell’Ottocento italiano come Morandi, Verdi e Puccini. L'organo della Basilica di Santa Maria di Nazareth in Sestri Levante rientra fra i piu importanti organi liguri. Si tratta di un grandioso strumento costruito dai celeberrimi fratelli Serassi di Bergamo nel 1832. Lo strumento è stato restaurato nel 2012 dalla Bottega Organara Dell'Orto e Lanzini di Dormelletto (NO).

Venerdì 15 luglio 2022 alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo si svolgerà il secondo concerto. I musicisti, Elisa Gayewski-Martello soprano e Davide Noceti all’organo proporranno un concerto di arie sacre selezionate da compositori noti quali Vivaldi, Haendel, Haydn, Mozart, Gounod e Verdi inframmezzate da brani organistici del settecento italiano. Lo strumento

conservato nell’oratorio dei Bianchi di Rapallo, collocato in cantoria sulla parete opposta all'abside in una cassa lignea riccamente decorata, è un pregevolissimo esemplare della scuola organaria ligure del XVIII secolo. Fu infatti costruito da Tomaso II Roccatagliata di Santa Margherita Ligure nel 1779.

Giovedi 21 luglio 2022 alle ore 21.15 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Sestri Levante terzo appuntamento, che vedrà il Maestro Luca Dellacasa in veste di organista e Direttore di Coro insieme alla partecipazione del Coro Santo Stefano. I brani in programma percorrono un periodo molto vasto di storia della musica: Cervi, Caldara, Perosi, Grancini, Frescobaldi, Bruna, Kerll e anche un brano composto da Luca Dellacasa. Il Coro Polifonico S. Stefano è stato fondato nel 1952 per volere di Don Mario Beroldo.

Venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.15 presso l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori si potrà ascoltare un concerto pianistico del Maestro Emanuele Delucchi. Il programma della serata, decisamente virtuosistico e accattivante, comprenderà autori come Bach, Beethoven, Lyapunov, Stravinsky e Godowsky. L’artista della serata è un pianista di altissimo livello e il suo percorso culturale lo può ampiamente testimoniare: la sua formazione con il M. Franco Bucciarelli a Genova, Riccardo Risaliti ad Imola e Davide Cabassi a Bolzano. Suona come solista, con orchestra e in formazioni cameristiche in Italia e all’estero. È il primo italiano ad aver eseguito ed inciso il Concerto per piano solo di Ch.V.Alkan e l’opera 856 di C.Czerny. Tiene spesso conferenze divulgative di storia della musica per un’associazione importante di Milano e nel 2020 gli viene conferito il Premio “Arrigo Boito” per la sua attività artistica. Oltre all’attività di solista, affianca quella di compositore con prime esecuzioni assolute a Milano, Genova, Locarno, Lecce.

Sabato 23 luglio alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Neri di Rapallo, quinto appuntamento musicale con una particolare formazione: un trio di flauti. Il trio nasce contestualmente alla formazione dell’Accademia flautistica di Genova nel 2010 ed ha al suo attivo numerose tournées in tutta Italia. Gli artisti componenti del trio - Davide Calcagno, Federico Vallerga e Matteo Cagno - si sono formati sotto la guida della flautista e direttrice dell’Accademia flautistica di Genova Giovanna Savino e si sono perfezionati con affermati musicisti e prime parti di importanti orchestre italiane ed estere ed hanno conseguito numerosi riconoscimenti artistici in diverse audizioni e competizioni musicali vantando prestigiose collaborazioni professionali con Enti musicali. Il repertorio della serata, di natura spiccatamente barocca, percorrerà il XVIII e XIX secolo: le tre serenate appartenenti a Saverio Mercadante, la Trio sonata in sol minore di F.Kuhlau e il brano “L’Avvenire?” del compositore ottocentesco V. De Michelis.

Giovedi 28 luglio 2022 alle ore 21.15 il sesto appuntamento: nella Chiesa di San Francesco a Rapallo si avrà l’onore di ascoltare il Maestro Fausto Caporali, noto concertista d’organo, docente e Maestro di improvvisazione e titolare del grande organo della Cattedrale di Cremona. Una figura notevole del panorama organistico internazionale. Il programma copre un periodo di due secoli: Liszt, Paganini “Il moto perpetuo”, “l’Aria sulla IV corda” di Bach e la “Toccata op. 53 n.6” di L. Vierne. Il tutto sarà integrato da improvvisazioni sui brani in programma e su temi preparati per l’occasione. Il curriculum del Maestro è decisamente corposo: dopo essersi perfezionato in Germania e Francia e aver analizzato in particolare l’improvvisazione organistica con maestri di nota fama internazionale, ha collaborato come critico musicale su Arte Organaria Italiana, Armonia di voci e Rivista Internazionale di Musica Sacra. È attivo anche come compositore: ha elaborato alcuni Concerti per organo, Cantate per coro e voce recitante, Mottetti spirituali e composizioni per organo solo. Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con diversi solisti della Scala di Milano e Antonella Ruggiero. L’organo della Chiesa di San Francesco, della ditta Marin di Genova, dispone di 83 canne disposte nelle tre campate e profilo piatto. È uno strumento prettamente romantico a due tastiere con una pedaliera radiale completa e adatto soprattutto all’esecuzione della musica romantica disponendo di un “espressivo” con registri come il Concerto violìni, la Viola da Gamba e l’Oboe.

Giungendo al penultimo appuntamento concertistico, giovedi 4 agosto 2022 alle ore 21.15 presso l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori si avrà l’onore di ascoltare due giovani musicisti talentuosi che si esibiranno in un duo decisamente vincente. Celeste Di Meo al violino e Michelangelo Carbonara al pianoforte presenteranno un programma di compositori romantici sconfinando anche nel neoclassicismo musicale. I due artisti, nonostante la giovanissima età, hanno un curriculum notevole: hanno partecipato a numerose Master Classes condotte da grandi professionisti. La violinista Celeste Di Meo a soli 15 anni era già

diplomata in conservatorio e oggi alla sola età di 19 si è già esibita in importanti eventi concertistici internazionali seguendo numerose masterclasses di maestri illustri del panorama violinistico internazionale. Si è classificata nei primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Il programma della serata, decisamente virtuosistico e accattivante, comprenderà autori come J.Brahms con una sonata per violino e pianoforte e una Polonaise brillante n.1 in re maggiore op. 4. Il pianista Michelangelo Carbonara si è perfezionato con Sergio Perticaroli e William Grant Narbor. Ha continuato i suoi studi di perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Mozarteum di Salisburgo e l’Academie Musicale di Villecroze in Francia. Ha vinto 17 premi in concorsi internazionali tra cui il concorso “Schubert” di Dortmund.

La rassegna si concluderà sabato 6 agosto alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Neri di Rapallo con il concerto solistico del chitarrista M. Claudio Patané. Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali ha avuto un’importante formazione musicale studiando con docenti di eccellenza quali Poggio Bruno, Biscaldi Luigi, A.Gilardino, F.Giudice e con il Maestro R. Margaritella nell’ambito della pratica chitarristica e del flamenco, svolgendo un’intensa attività concertistica. Di notevole interesse il programma della serata che prevede esecuzione di un repertorio molto accattivante di cui non si vuole ora fare menzione per creare suspence per il pubblico. La particolarità di questo concerto solistico, non molto frequente nelle sale da concerto, permetterà di apprezzare quel mondo musicale chitarristico, da taluni completamente sconosciuto, da altri assai selettivo e troppo per “esperti”, che è, al contrario, molto in auge ove sia presente un’importante tradizione musicale radicata (Festivals internazionali, concerti solistici “a tema”). L’evento previsto risponderà attivamente alle esigenze del pubblico grazie alla scelta di un repertorio mirato ed accattivante scelto dal panorama musicale chitarristico internazionale.