Lunedì 5 luglio alle ore 21 presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo si svolgerà il primo evento appartenente alla rassegna “Musica negli Oratori 2021”: un concerto per organo.

L’artista, il Maestro Ferruccio Bartoletti, già ospite lo scorso anno in un concerto nel Santuario di Montallegro, proporrà quest’anno noti compositori di musica per organo come Muffat, Zipoli, Buxtehude e Bach. Lo strumento conservato nell’oratorio dei Bianchi di Rapallo, collocato in cantoria.

