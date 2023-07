Musica negli Oratori Estate 2023: sette nuovi appuntamenti nel levante ligure

Prezzo non disponibile

La Direzione Artistica dell’Associazione I Musicanti del Castello con Beatrice Turpini e Guido Ferrari è lieta di annunciare la rassegna Musica negli Oratori Estate 2023: da venerdì 21 luglio a domenica 20 agosto 2023 si svolgeranno i sette nuovi appuntamenti musicali in tre centri del Levante Ligure (Sori, Rapallo e S.Margherita Ligure). Le manifestazioni, patrocinate dal Comune di Sori, godendo di importanti sodalizi anche con l’Associazione Musicamica di Genova, hanno altresì ottenuto il contributo del Comune di Rapallo e di alcuni sponsors quali Unipolsai Annicchiarico Assicurazioni e i Bagni Bristol di Rapallo.

Appuntamenti a Sori

Giovani Talenti al pianoforte

Venerdi 21 luglio alle ore 21:15 concerto con il pianista Flavio Tozzi nell’Oratorio di S. Erasmo che eseguirà brani di Bach e Liszt; a seguire venerdi 28 luglio sempre alle ore 21:15 il secondo concerto con il pianista Marcello Rolff con un programma comprendente Bach, Beethoven e Paganini/Liszt. Gli appuntamenti musicali termineranno sabato 12 agosto alle ore 21:30 con il concerto per organo del M. Ferruccio Bartoletti nella Chiesa di Santa Margherita di Antiochia nel centro di Sori.

Nella breve parentesi organistica inserita in rassegna, si ricorda anche che domenica 6 agosto alle ore 21:15 in Santa Margherita Ligure presso l’Oratorio della Madonna del Suffragio sarà possibile ascoltare il M. Luca Dellacasa con un programma particolare focalizzato sulla musica del XVII secolo su un organo antico di particolare pregio e valore artistico.

Appuntamenti a Rapallo

Tre corde insieme a Concerto

Presso l’Oratorio dei Neri sono tre gli appuntamenti in programma: il primo venerdì 4 agosto alle ore 21:15 con il M. Giorgio Revelli che si esibirà al clavicembalo presentando “Il clavicembalo al naturale (suoni, natura e temperamento della musica barocca francese)”; a seguire due concerti di chitarra: venerdi 11 agosto alle ore 21:15 il chitarrista Elio Rimondi presenterà un concerto denominato “La magia della chitarra” con brani di Domeniconi, Paganini, Legnani, Barrios e Tomas Marco. Domenica 20 agosto sempre alle ore 21:15 un altro concerto per chitarra del M. Pietro Locatto che concluderà la rassegna estiva nei nostri oratori storici della Liguria.

Un ringraziamento particolare è da estendersi anche alle Confraternite degli oratori che sempre ospitano gli eventi con grande entusiasmo, agli sponsor locali e al Comune di Rapallo per il sostegno prestato, sempre in modo costante ed attivo, in questi anni.